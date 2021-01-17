25 milyon dolarlık av tüfeği ihracatı 

Özellikle son dönemde ABD'den gelen taleplerle yüzde 35 oranında artış gösteren ihracat, 25 milyon dolara ulaştı. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, "Şu anda en büyük ihracatı ABD'ye yapıyoruz. ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Şu an yüzde 35 artışla 25 milyon dolar ihracata ulaştık'' dedi.

Beyşehir ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olan 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi, küçük bir mahalle olmasına rağmen av tüfeği üretimiyle adını dünyaya duyurdu. Huğlu'da tüfek üretimi 1914 yılında Dünya Savaşı'nda orduya katılan Mustafa Çavuşun, orada silah bakım ve tamiriyle ilgili yaptığı görevinin ardından memleketine döndükten sonra çevresindekilere bilgilerini aktarmasıyla başladı. O dönemlerde evlerin altında küçük atölyelerde üretilen av tüfekleri, günümüzde yerine fabrikalara bıraktı.

1500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Huğlu'da üretimler hem bireysel firmalarla hem de kooperatif çatısı altında yürütülüyor. 450 üyesi bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdüssamed Güzel, şunları söyledi:

''Huğlu Av tüfeklerinin geçmişi oldukça uzun yıllara dayanıyor. 1914 yılında Mustafa Çavuş isminde Huğlulu bir büyüğümüzün 1'inci Dünya Savaşı'nda orduya katılıp, orada tamir- bakım görevlerini üstlenmesi, daha sonra orada edindiği tecrübeleri kasabaya gelip çevresindeki insanlara aktarmasıyla başlıyor. Şu anda başta av tüfekleri kooperatifi olmak üzere 15 tane üretici firma ve bu üretici firmalara tedarikçi olarak çalışan 45 tane alt yüklenici firmamız var. Huğlu Mahallesi'nde 1500 civarında silah sektöründe çalışan kişi var. Huğlu'da hemen hemen işsizlik sıfır diyebiliriz. Bununla beraber çevre mahalleler ve Beyşehir ilçemizden olsun buraya çalışmaya gelen personel var. Sektörün hızlanmasıyla beraber iş gücüne ihtiyaç oldukça arttı.''

Huğlu insanının üretim yapmayı sevdiğini ifade eden Güzel, ''Huğlu’nun arazileri tarım ya da hayvancılığa elverişli değil. Biraz önce bahsettiğim gibi, silahla başlayan bir süreç var. Huğlu insanı silaha, imalata, üretime çok yatkın. Silah üretiminden önce Huğlu’da kağnı üretimi yapılıyordu. At arabası veya bu amaçla kullanılan kağnılar gibi imalatlarda yapılmış. Silah sektörü olmasaydı Huğlu büyük ihtimalle başka bir üretimin, imalatın içinde olurdu'' dedi.

ABD'DEN TAYLAND'A UZANAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Huğlu'da üretilen av tüfeklerinin ABD'de başka olmak üzere Tayland'a kadar ihracat yapıldığına dikkat çeken Güzel, ''Huğlu’da silah üretimi 1914’lere kadar dayanıyor; ancak kooperatifin kuruluşu 1962 yılı olarak kayıtlara geçmektedir. Kurulan kooperatifimizin aktif ve pasifler olmak üzere toplamda 450 civarında ortağı var. Huğlu’da şu anda 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta ABD geliyor, bununla beraber İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya, Malezya ve Tayland gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında ise en fazla ağırlığı ABD üstleniyor. Huğlu'dan yaklaşık 25 milyon dolar yıllık silah ihracatı söz konusudur'' diye konuştu.

ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Pandeminin başka sektörlere olumsuz etkisinin olduğunu hatırlatan Güzel, silah sektörüne ise altın çağını yaşattığını söyledi. Güzel, ''Pandemiyle beraber ülkemizde silah sektörü 'altın çağını' yaşıyor. Amerika’da pandemiden dolayı oluşan panik ortamı, insanların şehir merkezlerinden, kalabalık ortamlardan kendilerini daha çok doğaya atma isteği bu alımı tetikleyen faktörlerden bir tanesidir. Bir diğer faktör, bu yıl içerisinde yaşadığımız Amerika’daki yönetim değişimi yeni bir seçim atmosferi de silah alımına teşvik arz ediyor'' dedi.