23 NİSAN’IN 101. YILINA ÖZEL ENERJİK YARIŞMA.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Milyonlarca kişiye hizmet vermesinin yanı sıra gerçekleştirdiği projelerle pek çok kişinin hayatına da dokunan Limak Enerji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özelresim etkinliği düzenledi. Hayatı Aydınlatıyoruz. Mottosu kapsamında, geleceğin enerji kaynakları üzerine birbirinden güzel çizimler yapan çocukların resimleri şehrin dört bir yanındaki elektrik direklerinde sergilendi.

Limak Enerji’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yaşına özel ‘Geleceğin Enerjisi’ konulu resim etkinliği, şirketin sosyal medya hesaplarından duyurularak, miniklerin katılması sağlandı.Yaratıcılığın ödüllendirildiği etkinliğe Türkiye’nin her yerinden çocuklar, Limak Enerji’nin Facebook ve Instagram hesaplarını etiketleyerek, yaptıkları resmin fotoğrafını hayatı aydınlatıyoruz hashtagiyle paylaşarak katılım gösterdiler.

Çocuklar, düzenlenen etkinlikte, 6-9 yaş ve 10-14 yaş olmak üzere iki kategoride yer aldılar. Etkinliğin sonunda jüri tarafından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü çocuklara çeşitlihediyeler verildi. Çocuklar tarafından çizilen resimler Bursa’da şehrin dört bir yanındaki elektrik direklerinde sergilenirken, şirketin sosyal medya hesaplarından datakipçilerle paylaşıldı.

Projeleriyle çocuklara dokunmaya devam eden Limak Enerji, bugüne kadar gerçekleştirdiği atölyeler ve çeşitli yaş gruplarına hitap eden enerji temalı kitapları aracılığıyla da enerji kaynaklarını ve sağladığı faydayı resimler ve etkinliklerle çocuklara aktarıyor. Verimlilik ve tasarruf konusunda bilinçlenmenin küçük yaşlardan itibaren oluştuğunu dikkate alan şirket, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Geleceğin Enerjisi, Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik kitapları ile minikler, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bilgi sahibi olurken, temiz enerji kaynaklarıyla çalışan teknolojileri görebiliyor ve gelecek için bu kaynakların ne kadar önemli olduğunun bilincine varıyorlar. Şirket, evlerde bolca vakit geçirilen bu dönemde tasarruf ve verimlilik yöntemlerini de bu kitaplar aracılığıyla çocuklara aktarıyor. Sosyal sorumlu şirket anlayışıyla düzenli olarak öğrencilere ulaştırılan bu kitaplara, şirketin web sitesi aracılığıyla online ortamdan da ulaşılabiliyor.