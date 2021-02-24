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21 yıldır akrep topluyor

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Mehmet Bozkurt (68), 21 yıldır doğadan akrep topluyor. Akreplerin zehrini sağan ve zeytin yağı ile karıştıran Bozkurt, elde ettiği karışımın akrep sokmalarında panzehir olarak tedavide kullanıldığını söyledi. Uzmanlar ise vatandaşları bu tip karışımların tedavi yöntemi olarak kullanılmamasını ve olası akrep sokmalarında sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyardı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 08:57
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21 yıldır akrep topluyor

Karkamış'ın Gürçay Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Bozkurt, 21 yıldır akrep topluyor. Topladığı zehirli akrepleri bir şişe içerisinde biriktirerek, üzerine saf zeytinyağı ekleyen Bozkurt, karışımı bir yıl bekletiyor. Bozkurt, akrebin şişe içerisine salgıladığı zehrin, saf zeytinyağı ile karışmasının ardından elde ettiği karışımın panzehre dönüştüğünü söyledi. Mehmet Bozkurt, elde ettiği karışımı tüy ile akrep sokulan yerin çevresine sürerek panzehir etkisi oluşturduğunu belirtti.

‘İLK EŞİMİN ÜZERİNDE DENEDİM’

Mehmet Bozkurt, karışımı ilk kez eşinin üzerinde denediğini ve olumlu sonuç aldığını öne sürdü. 21 yıldır panzehir ürettiğini belirten Bozkurt, "Akrepten panzehri üretmeye 2000 yılında başladım. O zamanlarda eşimi iki yerinden akrep sokmuştu ve durumu çok kötüydü. Daha önceden duyduğum bu panzehri eşime uyguladım. O an akrep sokulan yere tüy ile panzehri sürdüm. Panzehri uyguladıktan sonra yarım saat gibi bir süre içinde akrebin zehri kırıldı ve eşim düzelmeye başladı" dedi.

Akrepleri toplayarak bir şişeye koyduğunu ve üzerine saf zeytinyağı döktüğünü dile getiren Bozkurt, "Akrep şişe içerisinde zehrini zeytinyağı içerisine salgılıyor. Zehirle saf zeytinyağı birleştiğinde ortaya çıkan karışım, bir yıl süre gibi bekletildiğinde panzehri oluşturuyor" şeklinde konuştu.

‘YANLIŞ UYGULANIRSA KİŞİ ÖLEBİLİR’

Panzehri akrep sokulan yere uygularken çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Bozkurt, "Panzehir, akrebin doğrudan soktuğu noktaya temas ettirilirse insanı öldürebilir. Bu yüzden sürerken mutlak suretle etrafına daire çizilmeli ve kesinlikle akrebin soktuğu noktaya temas edilmemelidir" dedi. Bozkurt, 21 yıldır yaptığı panzehir ile isteyen herkese yardımcı olduğunu ve akrep sokan birçok kişinin sağlığına kavuştuğunu da sözlerine ekledi.

DOKTORLARDAN UYARI

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ömer Aydın Yıldırım ise akrep sokmalarına karşı üretildiği söylenen karışımın kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Çeşitli yöntemlerle elde edilen karışımların panzehir olarak insanlar üzerinde kullanılmasının ölümlere yol açabileceğini ifade eden Yıldırım, "Akrep zehirlenmeleri özellikle kırsal kesimlerde yoğun. Aslında akrep sokmalarının büyük kısmı ölümle sonuçlanmaz, bölgesel rahatsızlıklarla sonuçlanır. Akrep panzehir ilaçlarını bile biz akrep sokmalarında yüzde on oranında kullanırız. Çoğunlukla hayati olmadığı için ihtiyaç hissetmeyiz. Halk arasında birtakım panzehri üretimleri söz konusu ancak bunların bir değeri yoktur ve itibar da edilmemesi gerekiyor. Aksine riskleri vardır. İnsanlar akrep sokması durumunda öncelikle yaralı bölgeyi yıkayıp temizlemeli ve tampon uygulayarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepAkrepZehir
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