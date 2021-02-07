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21 kişinin oyun oynadığı internet kafeye polis baskını

07 Şubat 2021 Pazar 08:21
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21 kişinin oyun oynadığı internet kafeye polis baskını

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 20 kişi ve iş yeri sahibine, toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi. Polisin havalandırma penceresinden girerek düzenlediği baskından ön kapıdan kaçarak kurtulmaya çalışan 5 genç kovalamaca sonucu ardından kıskıvrak yakalandı. Baskına karşı güvenlik kamera sistemi kurduğu tespit edilen iş yeri sahibi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Yeşil Cami Caddesi'nde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafede, oyun oynandığı ihbarını aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, bunun üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı kafenin arkasındaki Su Deposu Caddesi'nde bulunan havalandırma pencerelerinde önlem alan ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Bir süre dinleme yapan ekipler içeride çok sayıda kişinin bulunduğunu tespit etti.

POLİS HAVALANDIRMADAN GİRDİ ŞÜPHELİLER ÖN KAPIDAN KAÇTI

Polisin uyarısına rağmen kapıyı kimsenin açmaması üzerine ekipler havalandırma penceresinden girerek kafeye baskın düzenledi. Bir anda polis ekiplerini karşısında gören gençler paniğe kapılarak ÖN kapıdan kaçmayı denedi. Ancak bu sefer de kapıda bekleyen polis ekipleri devreye girdi. Ablukayı yararak kaçmaya çalışan 5 genç kıskıvrak yakalandı.

TOPLAM 69 BİN 300 TL CEZA

Öte yandan, iş yeri sahibinin kurduğu güvenlik kamerası sistemiyle polis baskınına karşı önlem aldığı ortaya çıktı. Polisin internet kafeye havalandırma penceresinden girerek baskın anları ise saniye saniye görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 20 kişi ve kafenin sahibi olmak üzere toplam 21 kişiye 3 bin 150'şer liradan 66 bin 150 TL idari para cezası kesti. Koronavirüs tedbirlerine aykırı bir şekilde davranan iş yeri sahibine ayrıca kapalı alanda sigara içildiği için de adli işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSokakYasakKoronavirüsKumar
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