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20 tabancayla yakalandılar

01 Haziran 2020 Pazartesi 10:43
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20 tabancayla yakalandılar

İl Jandarma ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'de suç örgütü kurup, kaçak silah üretim ve satışı yapan bir şebekenin olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mayıs Cuma günü daha önceden belirlediği 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 20 tabanca, 105 mermi, 5 av tüfeği ile silah üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden de M.K, M.Y.Ç., A.Y. ve H.O tutuklandı, F.U. ve  O.U. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaçakKaçakçıTabancaSilahPolisJandarmaKonya
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