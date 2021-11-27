Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,776.41
ALTIN
714.43
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m²...
Giresun’da kargir ev satılacak
Giresun’da kargir ev satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si alabora olan, 4'ü de hasar gören 6 tekne bölgeden kaldırıldı. Bazı balıkçılar da teknelerini tedbir amaçlı güvenli bölgelere çekti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:44
1 Okunma
2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

Seferihisar ilçesi Sığacık mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 78 kilometrelik hıza ulaşan fırtına nedeniyle denizde büyük çaplı dalgalar oluşunca balıkçılar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile bağlı tekneler su aldı, 2 tekne alabora oldu ve 4 tekne ise hasar gördü.

Sağanak ve fırtınanın neden olduğu zarar, sabah ortaya çıktı. Batan ve hasar gören teknelerin yanı sıra küçük bir iskelenin de parçalanıp battığı belirlendi. Sabah sahile gelenler, alabora olan ve hasar gören teknelerini bölgeden kaldırdı. Bazı amatör balıkçılar ise teknelerini tedbir amaçlı güvenli bölgelere çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirRüzgarFırtınaDenizTenkeBalıkBalıkçıAlaboraSeferihisar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanan otomobilin yakınında, çukurda 2 arkadaş ölü bulundu
Yanan otomobilin yakınında, çukurda 2 arkadaş ölü bulundu
İZDENİZ'den zamlı feribot tarifesi
İZDENİZ'den zamlı feribot tarifesi
İncirliova'da fırtına ve hortum
İncirliova'da fırtına ve hortum
İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü
İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü
Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi
Van Gölü sahilinde Vaşak görüntülendi
Van'da İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildi
Van'da İran menşeli 243 bin 181 tıbbi hap ele geçirildi
Oltu Çayı yine köpürdü
Oltu Çayı yine köpürdü
Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de son 2 yılda FETÖ'den 1525 şüpheli tutuklandı
İzmir'de son 2 yılda FETÖ'den 1525 şüpheli tutuklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma