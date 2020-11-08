2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu

Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak'taki 3 katlı aparmanın giriş katında yaşayan Nazmiye Şevval Y. (21) ile İrem Y. (17) uykudayken saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Abla ve kardeş, evin kedisi Cengizhan'ın çıkardığı seslere uyandı. Kardeşler daireden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval Y. ile İrem Y.'ye ayakta müdahale edildi. İtfaiye erleri de eve girip kediyi yara almadan daireden kurtardı. Yangın itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürülürken, evde zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.