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2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu

Konya merkezli 2 ilde, jandarma tarafından kaçak silah imalatı ve satışı yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle 15'i de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonda 39 av tüfeği, 16 tabanca ve bu silahlara ait mermi ile parçaları ele geçirildi.

12 Haziran 2020 Cuma 09:42
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2 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya ve Antalya'da bir şebekenin kaçak silah imalatı ile satışını yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyesi 21 kişinin kimliğini belirledi. Ardından Konya'nın Beyşehir ilçesi ile Antalya'da daha önceden belirlenen 28 adrese, 10 Haziran Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 39 av tüfeği, 16 tabanca ve bu silahlara ait mermi ve parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden 15'i, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Ş.A., T.A. ve K.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilahKaçakKAÇAKÇILIKKonyaJandarmaPolis
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