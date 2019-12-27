2 ilde eğitime kar tatili

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ile yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Eğitime ara verilen okullar;

Çağlayancerit ilçesinde Oruçpınarı, Helete ve Bozlar Mahallelerindeki okullar dışındaki tüm okullar.

Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli Başpınar Ortaokulu, Ağabeyi İlkokulu, Kemallı İlkokulu, Başdervişli İlkokulu/Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu/Otraokulu.

Onikişubat ilçesinde Tekir Kısık İlkokulu, Tekir İlk/Ortaokulu, Tekir ÇPL, Hacıveliler Yeşilgöz İlk/Ortaokulu, Kumarlı İlk/Ortaokulu, Çukurhisar İlk/Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu, Çevrepınar İlk/Ortaokulu.

Andırın ilçesinde Geben Şehit Ahmet Boz Ortaokulu, Geben Şehit Ramazan Avcı Lisesi, Altınyayla Ortaokulu, Akifiye Ortaokulu.

ÇELİKHAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kalınlığı 15- 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle 20 köy ve mezra ulaşıma kapandı. Adıyaman-Çelikhan yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt kapalı olan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede taşımalı eğitim gören Askerhan, Yeşiltepe, Cumhuriyet ve TOKİ okullarında yoğun kar nedeniyle yarın bir gün ara verildiğini söyledi. (Adıyaman/ DHA)