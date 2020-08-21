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2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler

KONYA'da 6 gün önce, 2 günlük olduğu tahmin edilen 3 kilo 800 gram ağırlığındaki kız bebek, göbek bağı iple bağlanmış halde alt geçidin altına terk edildi. Hastanede tedaviye alınan sağlık görevlileri tarafından 'Beti' adı verilen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2020 Cuma 09:17
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2 günlük bebeği, sokağa terk ettiler

Geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki alt geçitte yoldan geçen aile, kundağa sarılı bebek olduğunu fark etti. Aile, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. Burada muayene edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastane Başhekimi Erkan Ataş, "15 Ağustos gecesi güvenlik güçlerimiz ve 112 tarafından köprü altında bulunmuş olarak getirildi. Geldiğinde genel durumu iyiydi. 3 kilo 800 ağırlığındaki bir kız çocuğu. Yapılan muayenesi sonucunda muhtemelen 2 veya 3 gün önce doğmuş olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyiydi ve gerekli tahlilleri yaptık. Tedavisine de başladık. Şu anda enfeksiyon açısından tedavi görüyor" dedi.

'GÖBEK BAĞI İPLE BAĞLANMIŞ'

Bebeğin geldiğinde göbek bağının iple bağlanmış olduğunu, bu durumun doğumun evde gerçekleşmiş olabileceğini gösterdiğini ifade eden Ataş, "Bebek bize geldiğinde göbek bağı iple bağlanmıştı. Buda hastanede doğmadığını gösteriyor. Evde doğum gerçekleşmiş. Hastanede doğmuş olsaydı bir klipsle bağlı olurdu. Hastanede doğum olmuş olsaydı, bulunma açısından, ailenin tespiti açısından bir kolaylık sağlardı, ama iple bağlı olduğu için muhtemelen evde doğum olmuş" diye konuştu.

Hastane personeli tarafından minik bebeğe 'Beti' ismi verildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaBebek
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