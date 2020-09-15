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2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic pozu' veriyorlar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin denizden 2 bin 700 metre yükseklikteki Huser Yaylası'nda yaz aylarında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaylaya çıkarılan kayığa binen ziyaretçiler, Leonardo Dicaprio ve Kate Winslet'in başrolünü paylaştığı ünlü 'Titanic' filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açarak sarılma sahnesindeki pozu vererek, fotoğraf çektiriyor.

15 Eylül 2020 Salı 11:49
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2 bin 700 metredeki yaylada, kayıkta 'Titanic pozu' veriyorlar

RİZE - Çamlıhemşin ilçesinde ünü sosyal medyada yayılan sis bulutunun oluştuğu Huser Yaylası ilgi görüyor. Yılın büyük bir çoğunluğunu bulutların üzerinde geçiren yaylaya çıkanlar, salıncakta sallanmanın da keyfini çıkarıyor. Bu yıl yaylaya çıkarılan kayığa binen ziyaretçiler ise Dicaprio ve Winslet'in başrollerinde oynadıkları ünlü Titanic filminin en sevilen sahnelerinden biri olan geminin burnunda kolları açma sahnesindeki pozu vererek fotoğraf çektiriyor. Kayıkta fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturanlar, sırası gelince sis bulutunun üzerinde kayıkta fotoğraf çektiriyor. Kayıkta bu pozu vermek için ise 10 TL ödeniyor. Yaylaya çıkanlar, gün batımını da izliyor, yöresel türkülere eşlik ediyor. Gün boyu yaylada vakit geçirenler, keyifli anlar yaşıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeTitanic Pozuçamlıhemşin
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