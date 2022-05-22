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1919 kişi İzmir'den Ata'ya koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu 9'uncu kez yapıldı.

22 Mayıs 2022 Pazar 17:08
1919 kişi İzmir'den Ata'ya koştu

10 kilometrelik koşuya Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılın anısına her yaştan 1919 sporcu katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına düzenlenen 9'uncu İzmir 19 Mayıs Yol Koşusu büyük heyecana sahne oldu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı yılı temsilen yapılan koşuda 1919 yılına ithafen 1919 kişi yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerek Sadık Bey Tramvay Durağı'ndan dönüş yaptı. Koşu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı. Koşuda 14-18 yaş, 19-35 yaş, 36-75+ yaş kategorilerinde dereceye girenlerin ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman verdi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 5 kilometrelik paten ve kaykay sürüşü de yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Büyükşehir Belediyesi19 Mayıs Yol Koşusu
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