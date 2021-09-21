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​​​​​​​1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kedi yolunda yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçeceği program öncesi görüntülendi. Asansörle 318 metre yüksekliğindeki kulenin zirvesine çıkan basın mensupları, köprünün son halini görüntüledi.

21 Eylül 2021 Salı 13:27
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​​​​​​​1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4,5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'nı da alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Artık geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinçle yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı, artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün beraberinde basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yolu üzerinde 4 bin 608 metre yürüyerek, Lapseki'den Gelibolu yakasına geçecek. Asya'dan Avrupa kıtasına yürüyecek olan Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaların son durumuyla ilgili açıklamada bulunacak. Karaismailoğlu'nun programı öncesi basın mensupları, Lapseki yakasındaki 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulesine çıkarıldı. Asansörle kuleye çıkan basın mensupları, 318 metre yükseklikten 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görüntüledi.

YÜKSEKLİĞİ EYFEL'İ GEÇTİ

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti. Kentte yaşayanlar ise 318 metrelik kulelerin zirvesinde bakı terası oluşturularak, Eyfel gibi turizme kazandırılmasını istiyor.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet’in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
​​​​​​​1915 Çanakkale Köprüsü
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