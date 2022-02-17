1915 Çanakkale Köprüsü, 26 Şubat'ta hizmete açılıyor

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolundaki asfalt serme çalışmaları da tamamlanmak üzere. Artık köprüde son rötuşlar yapılıyor.

18 Mart'ta hizmete alınması planlanan köprüde çalışmalar beklenenden erken tamamlanınca, açılış tarihi de öne çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, gelecek hafta sonu açılışını yapacakları 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'yle ilgili bilgi verdi. Dev projenin inşasını 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarıyla tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçasıdır. Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan bu köprü, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik top mermisi figürü ile birlikte 334 metreyi bulan köprümüz, bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Hizmete açacağımız otoyol projesi, Malkara-Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltırken, Lapseki- Gelibolu arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz" dedi.

KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını aldı. Kırmızı beyaz renkteki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerinin üst kısmında Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisinin tasviri yer alacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin 2 tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor. Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.