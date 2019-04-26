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19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

GaziMustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen '100'üncü yılda İlkadım'dan Kurtuluşa' etkinliğinde 9 bisikletli 19 günde 1919 kilometre yol kat ederek Ankara'ya ulaşacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi.

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

GaziMustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen '100'üncü yılda İlkadım'dan Kurtuluşa' etkinliğinde 9 bisikletli 19 günde 1919 kilometre yol kat ederek Ankara'ya ulaşacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi.

26 Nisan 2019 Cuma 12:31
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19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

SAMSUN - Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayelerinde Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği (EKOBİD) üyesi 9 bisikletli, 19 günde 1919 kilometre yol kat edip Ankara'ya gidecek. Program kapsamında 29 Nisan'da yola çıkacak olan bisikletliler Samsun merkezden Havza ilçesi, Amasya, Tokat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Ankara' ya ulaşacak. 17 Nisan'da Ankara'ya varmayı hedefleyen bisikletli grup, gittikleri kentlerde kurtuluş mücadelesi döneminde kullanılan kongre binaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kaldığı misafirhaneler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne ait şubeler, gençlik merkezleri ve yerel yönetimleri ziyaret edecek. Grup ayrıca Atatürk'ün oynadığı Zeybek oynunu da sergileyecek. 

'MİLLİ MÜCADELE RUHUNU YAYACAKLAR'

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, programla milli mücadele ruhunun yayılacağını söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün himayelerinde bu programı gerçekleştiriyoruz. 9 bisikletli 19 günde 1919 kilometre yol kat edecek. Milli mücadeleyi 19 Mayıs'ı her bir gence kazıyalım istiyoruz. Bu ruhla ekibimiz bisikletleriyle bu yolu gidecekler. Milli mücadele ruhunu yayacaklar. Biz yokluktan cumhuriyetimizi kurduysak bu cumhuriyetimizi ilelebet payidar edebilmek adına ve cumhuriyetimizi kıyamet sabahına kadar taşıyabilmek adına Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ruhu iliklerine kadar her bir nefere hissettirmek istiyoruz. Bu bisikletli grubumuz Türk Bayrakları ile 9 şehre giderek buradaki gençlerimize meşaleyi, ilk kıvılcımı unutturmayacaklar. Türkiye'nin hedeflerinin, hayallerinin çok daha yukarda olduğunu unutturmayacak" dedi.

'SAMSUN'DA YAKILAN ATEŞİN RUHUNU 9 İLE TAŞIYACAĞIZ'

Samsun Ekolojik Bisiklet Yaşam Derneği Başkanı Tanju Subaşı ise organizasyonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Subaşı, "Bu projenin içerisinde olduğumuz için çok mutluyum. 1919'da Samsun'da yakılan bu ilk ateşin ruhunu biz 9 ile taşıyacağız. Sabırsızlıkla başlayacağımız günü bekliyoruz. Çok duygulanıyoruz o günü beklerken uykularımız kaçıyor, heyecanlanıyoruz. Türkiye'nin her yerinden mesajlar telefonlar alıyoruz. Bu heyecan ve coşku ile Ankara'ya gideceğiz. Günlük ortalama 110 kilometre pedallayacağız. Ortalama 13-14 saat bisiklet üzerinde kalacağız. Gittiğimiz yerlerde ziyaretlerde bulunacağız. 1,5 ay çalışarak bir zeybek gösterisi hazırladık. Atatürk'ün kendisinin de oynadığı zeybek oyununu gittiğimiz yerlerde oynayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziMustafa Kemal Atatürk19 Günde 1919 Kilometre PedalKurtuluş Savaşı
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