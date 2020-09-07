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1890 yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı

ANTALYA'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın kolonlarına kazınarak yazılan isimler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile temizlendi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:39
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1890 yıllık tarihi kapıdaki 'aşk kazısı' onarıldı

Turizm kenti Antalya'nın simgelerinden olan ve halk arasında Üç Kapılar olarak bilinen tarihi Kaleiçi'nin girişindeki 1890 yıllık Hadrianus Kapısı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor. Kentin simgesi haline gelen tarihi kapı geçen günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 1890 yıllık kapıyı ayakta tutan kolonlara 'Kıymet', 'Erkan' ve 'İbo' isimleri, sert bir cisimle kazınarak yazıldı. Aynı kolon üzerine bir başka kişi ise aşkını 'D & S' şeklinde kazıdı.

'BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMIYOR'

Konunun gündeme gelmesinin ardından tahrip edilen noktalar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekiplerce onarıldı. Tarihi kolonlara kazınan yerler, ekipler tarafından özel ürünler kullanılarak yapıya zarar vermeden onarıldı. Tarihi Kaleiçi esnafından Eyüp Yıldırımcan, bu görüntülerin bölgeye yakışmadığını söyledi. Yıldırımcan, "Tarihi yapıya zarar verilmesinin ardından bakanlık hızla devreye girerek onarılmasını sağladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 80'i Kaleiçi'ni gezmeye geliyor. Bunun gibi görüntüler yakışmıyor. Lütfen tarihi yapılara karşı daha duyarlı olalım" dedi.

DHA

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AntalyaHadrianus KapısıAşk KapısıTadilatOnarımTuristTurizmAşk Kazısı
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