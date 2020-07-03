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18 yıllık gizem!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ailesi ile bir çiftlikte besicilik yaptığı sırada 18 yıl önce kaybolan Döndü Karaçoban'ın (16) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir çiftlik evinde kazı yapıldı. Kazıda bulunan 6 kemik parçası, kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

03 Temmuz 2020 Cuma 08:34
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18 yıllık gizem!
Tarsus'ta, çadırda yaşayan ve besicilik yaparak geçimini sağlayan ailenin 6 çocuğundan biri olan Döndü Karaçoban, 18 yıl önce 16 yaşındayken ortadan kayboldu. Kendi imkanları ile kızlarını arayan aile, polise kayıp ilanı verdi. Anne Emine Karaçoban, kızından 2002 yılından bu yana haber alamadıkları için eşi Mehmet Karaçoban'ın üzüntüden hastalığa yakalanarak, yaşamını yitirdiğini belirtti. Kızının fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Emine Karaçoban, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve kızlarının kaçırıldığını ileri sürdü.

ÇİFTLİK EVİNDE KAZI

Karaçoban'ın iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, alışveriş için çıktığı evine bir daha dönmeyen Karaçoban'ın bulunması için Yeşiltepe Mahallesi'ndeki A.G.'ye ait çiftlik evinde kazıyla arama yapıldı. 

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş makinesiyle yaptırılan kazıda 6 kemik parçası bulundu. Kemikler, kriminal inceleme için Adana Adli Tip Kurumuna gönderildi. Çiftlik evi ve çevresinde jandarma ekiplerince önlem alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusKayıpDöndü KaraçobanKazıKemik
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