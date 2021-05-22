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18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN EMEKLİLİK BİRİKİMİ İMKANI

VEKİL KILIÇ BES İLE KÜÇÜK İŞLETMELERİZDE DESTEKLENECEK DEDİ

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19
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18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN EMEKLİLİK BİRİKİMİ İMKANI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Meclis gündeminde yer alan ve Komisyonda kabul edilen 18 yaş altındaki çocukların da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına olanak tanıyan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Vekil Kılıç, Sayıları 23 milyon olan 18 yaş altı gençlerimize ve çocuklarımıza BES sistemine girebilme imkânı sağlıyoruz. Ebeveynlerin 18 yaş altındaki çocuklarına birikim yapabilmelerinin önünü açılıyor. 10 yılda 2.4 milyon çocuğumuzun BES’e girmesini ve 32 milyar TL’lik bir gelir bekliyoruz dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Kanun teklifiyle Bireysel Emeklilik Sistemine katılım oranını arttırmak istediklerini ifade eden Vekil Kılıç, “2020 yılı G-20 ülkelerinin büyüme rakamlarına baktığımız zaman 2.3’lük büyüme ile Çin 1. sırada, ülkemiz 1.8’lik büyüme ile ikinci sırada yer almaktadır. Dünya ülkelerinin pek çoğunun negatif büyüme ile 2020 yılının tamamlamışlardır. Bireysel tasarruf oranımız bugün itibari ile 12 milyon 600 bin katılımcı ve 174 milyar TL ekonomik büyüklüğe erişmiştir. Kanun teklifimizle küçük ölçekli işletmelerimiz de desteklenecektir” şeklinde konuştu. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili şunları söyledi: “Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödedikleri sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülmesine olanak tanınmaktadır. 50’nin altında çalışanı bulunan küçük ve mikro ölçekli işletmelerde yeni istihdam sağlamak veya pandemiden dolayı nakdi yardım alanların tekrar işe dönmesine fırsat vermek için çıkarılan bir kanun teklifidir.  Burada faydalanacak kişi sayısı maksimum 5 kişidir. Kişi başı aylık 1341 TL 56 kuruş yıllık 16.098 TL maksimum 5 kişi çalıştırdığında elde edebileceği tutar 80.493 TL dir.  Bu kadarlık bir Meblağı kullandığı kredinin faizinden düşme imkânı sağlıyoruz. Bir işletme yaklaşık 500 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecektir. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadelidir. Burada yaklaşık 10 milyar TL'lik bir kaynak kullanılması ve 100 bin ilave istihdam olması beklenmektedir. Fon maliyeti de yaklaşık olarak 1.6 milyar TL öngörülmektedir.

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