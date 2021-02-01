Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1487
ALTIN
435.156
DOLAR
7.2588
STERLİN
9.9690
EURO
8.7999
Koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
Koruma ve güvenlik görevlisi...
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
Gemi satışı ilanı düzeltildi
Gemi satışı ilanı düzeltildi
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
40 adet taşınmaz kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 51 gün önce ortadan kaybolan lise öğrencisi Nazlı Demirtaş'ın (16) annesi Nuray Özsöz, "Nazlı'yı görenler ya da yerini bilenler ne olur polisi arasınlar. Kızım sanki kuş olup uçtu" dedi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:54
11 Okunma
16 yaşındaki Nazlı'dan 51 gündür haber alınamıyor

Çiğli'de geçen yıl 11 Aralık'ta, Nazlı Demirtaş, yanında kaldığı ablası uyuduğu sırada evden ayrılarak ortadan kayboldu. O tarihten bu yana kızı Nazlı'dan haber alamadıklarını belirten Nuray Özsöz hem yetkililerden hem de vatandaşlardan yardım istediğini belirtti. Pazarda çay satarak geçimini sağlayan Özsöz, kızının neden gittiğine anlam veremediklerini söyledi. Gözü yaşlı anne Özsöz, "Nazlı ile ablası yanıma geldiler. Ben de tezgahı kapattıktan sonra hep birlikte eve geçtik. Ardından yemeğimizi yiyip, sohbet ettik. Sabah olunca iki kardeş, toplanıp eve gittiler. Gittiklerinde ev işlerini yapmışlar. Akşam olunca ablası uyumuş. Ondan sonrası yok. Nazlı, evi terk etmiş. Ablası Hazal sabah uyandığında 'Nazlı yok' diyerek beni aradı. Çantasını da alıp gitmiş. Hemen karakola gittik, ifade verdik. Yaklaşık 1,5 ay oldu hiçbir haber yok. Aramadığımız yer kalmadı. Bizimle hiç iletişime geçmedi. Sokak sokak gezip arıyoruz. Bunun dışında sosyal medyada da arıyoruz. Ancak Nazlı'dan hiçbir iz yok. Hayatta mı değil mi onu bile bilmiyoruz. Sadece biz de değil, arkadaşları da sürekli arıyor" dedi.

'GECEM, GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ'

Nazlı'nın sosyal medya hesaplarını da kapattığını belirten Özsöz, "Neden gittiğini bilmiyoruz. Nazlı'da hiçbir anormallik yoktu. Aramızda kavga veya tartışma gibi şeyler de yaşanmadı. Sosyal medya hesapları kapalı. Telefonun sinyali de son olarak kaybolduğu Çiğli'de sinyal veriyor. Gecem gündüzüm birbirine girdi. Kim aklıma gelirse arayıp soruyorum, sokakları geziyorum. Haftada bir gün de pazara çıkıp çay satıyorum. Her şeyi bıraktım evladımın peşine düştüm" diye konuştu. 

'BEN ONU HER ŞEYİ İLE KABUL EDERİM, YETER Kİ GELSİN'

Kızı Nazlı'ya da geri dönmesi çağrısında bulunan Özsoz, "Ne olursa olsun geri gelsin. Ben onu her şeyiyle kabul ederim. O benim çocuğum. Ona kızamam. Gülüp oynayan çocuk bir anda kayboldu. Nazlı'yı görenler ya da yerini bilenler ne olur polisi arasınlar. Eğer kızımı ellerinde tutuyorlarsa geri versinler. Kızım sanki kuş olup uçtu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nazlı DemirtaşİzmirÇiğliKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 6’ncı gün
Baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 6’ncı gün
İzmir güne depremlerle uyandı
İzmir güne depremlerle uyandı
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü
Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü
Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı
Denizli'deki yangında ikiz çocuklar ağır yaralandı
Sivas'ta 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Sivas'ta 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi
Kan bağışına Sürmene bıçağı hediyesi
Karadeniz’e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale
Karadeniz’e sızan atık sulara 'dalgıçlı' müdahale
Baraj suları altında kalacak mahallenin taşınacağı konutlar tamamlanıyor
Baraj suları altında kalacak mahallenin taşınacağı konutlar tamamlanıyor
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı
Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma