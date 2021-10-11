Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1411.2
ALTIN
505.62
DOLAR
8.9630
STERLİN
12.2278
EURO
10.3728
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Üyesi ve Öğretim...
Milli Eğitim Bakanlığı personel alıyor
Milli Eğitim Bakanlığı personel...
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

11 Ekim 2021 Pazartesi 12:30
5 Okunma
156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürüldü

MERSİN - Mersin'de, 156 yıllık deniz feneri, masal evine dönüştürülerek çocukların hizmetine sunuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Anadolu Masalları Projesi, 'Masal Evleri' ile tüm çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Mersin Ayşe Ecevit Anadolu Masal Evi, 1865 yılında inşa edilen deniz feneri, bir gönüllünün desteğiyle Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla faaliyete geçirildi. Masal evi; 3 masal anlatım odası, 1 sanat ve etkinlik odası, 1 drama odası, Anadolu Çocuk Oyunları alanı ve müzik etkinlikleri alanından oluşuyor. Sınıfça randevu alarak gelen öğrenciler, bir yandan Anadolu ve Yörük masallarını dinlerken bir yandan da Anadolu çocuk oyunları, müzik etkinlikleri, drama etkinlikleri ve geleneksel el sanatları etkinlikleriyle dolu dolu bir zaman geçiriyor.

'ÇOCUKLARIMIZI GEÇMİŞLERİNDEN KOPMADAN GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Masal Evleri'nin Anadolu kültürünü yaşattığını söyledi.

Faaliyete geçen Masal Evleri'nde kültürel kodların gelecek nesillere aktarıldığını belirten Koca, "Unutulmaya yüz tutmuş Anadolu, Yörük masallarını çocuklarımıza öğretmenin gayreti içerisinde dizayn edildi. Şehrimizdeki okulların öğrencileri, randevu sistemine göre burada ağırlıyoruz. Masal anlatımlarına ek olarak çocuk oyunları, müzik etkinlikleri, drama, geleneksel el sanatları, boyama gibi aktivitelerle dolu dolu zaman geçirdikleri bir alan burası. Onların hayal dünyasına, hayata hazırlanmasına yardımcı olacak. Geçmişten geleceğe köprü olarak, geçmişinden kopmadan, bir ayağı memleketinde bir ayağıyla da deryalar gezen insanlar olmalarını temenni ediyoruz" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
156 Yıllık Deniz FeneriMasal Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete açıldı
1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete açıldı
Mardin’e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' şikayeti
Mardin’e gelen turistin 'su deposu' ve 'anten' şikayeti
150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek istiyor
150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek istiyor
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı
Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday 
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma