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1250 soda şişesinden yılbaşı ağacı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EKDAĞ A.Ş., yaklaşan 2021 yılı için Cumhuriyet Meydanı'na çevre bilinci ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla kullanılmış 1250 soda şişesinden yılbaşı ağacı koydu.

18 Aralık 2020 Cuma 14:25
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1250 soda şişesinden yılbaşı ağacı

ANTALYA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye ve Antalya'da yaşayan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde geçirecek. Yaşanacak kısıtlamaya rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi şehrin uğrak ve birçok noktasına led ışıklı birçok yılbaşı ağacı ile süslemeler yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyes'ne bağlı EKDAĞ A.Ş. ise geri dönüşüme ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Yükseliş Anıtı'nın önüne kendilerine ait tesislerde kullanılmış 1250 adet soda şişesinden 'noel ağacı' yaptı. Anıtın önüne koyulan şişeden noel ağacının iç kısmı ise led ışıklarla donatıldı. Akşam saatlerinde soda şişelerinden yapılan ağacı gören bazı vatandaşlar ise noel ağacının fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi1250 Soda şişesinden Yılbaşı Ağacı
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