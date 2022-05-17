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12 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı

ZONGULDAK'ta, 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi, ocak önünde dualarla anıldı. 

17 Mayıs 2022 Salı 10:58
12 yıl önce grizu patlamasında ölen 30 madenci anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; taşeron firmada çalışan, 2'si mühendis 30 işçi hayatını kaybetti. Facianın 12'nci yıl dönümünde ölen işçiler için saat 07.30’da ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile işçiler katıldı. Hayatını kaybeden maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okundu. 

GMİS Genel Başkanı Yeşil, “Üzerinden tam 12 yıl geçmesine rağmen acılarımız dinmedi. GMİS olarak yıllardır biz haykırdık taşeron şirketlerin kurumda çalışmasının yanlış olduğunu bağıra bağıra her yerde söyledik ama ne yazık ki Karadon’da 30, Kozlu’da 8 arkadaşımızı kaybettik. Zonguldak’ta işçilerle birlikte GMİS olarak biz bu uygulamayı durdurduk ama ne yazık ki özel şirketlerde bu uygulamalar devam etti. Soma ve Erfelek’te arkadaşlarımızı kaybettik. Uygulamanın ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Allah bize tekrar böyle acılar yaşatmasın" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TTKMadenGrizuPatlamaMadenciAnma
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