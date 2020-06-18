Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türk heyeti Libya’da
Türk heyeti Libya’da
ABD’den, Beşar Esad ve 39 üst düzey yetkiliye yaptırım
ABD’den, Beşar Esad ve 39...
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi
Trabzonspor’da çifte sevinç
Trabzonspor’da çifte sevinç
İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor
İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

11 kişi karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attığı için tutuklanan Fatma Özdaş'ın (43) koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra aralarında ifadeyi alan cumhuriyet savcısının da olduğu 11 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:17
0 Okunma
11 kişi karantinaya alındı

Olay, 3 Haziran'da merkez Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap attı. Gürkan K.'nin ağır yaralandığı olayda Fatma Özdaş da üzerine sıçrayan kezzapla yaralandı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Özdaş, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 Haziran Cumartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Fatma Özdaş, cezaevine konulmadan önce de koronavirüs testi için numune alındı ve pazar günü testin sonucu pozitifi çıktı. Bunun üzerine Fatma Özdaş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ardından filyasyon ekipleri kadının temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışması başlattı. Çalışma sonunda Fatma Özdaş'ın Kayseri'den getirilip adliyeye sevk edilmesi sırasında görev alan polisler, ifadesini alan cumhuriyet savcısı, zabıt katibi, kadının yakını ve avukatının da aralarında olduğu 11 kişi, 14 gün süreyle evlerinde karantina altına alındı.

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Fatma Özdaş'ın temas ettiği kişilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşMahkemeSavcıHakimSanıkKoronavirüsPandemiKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gercüş’te 2 ev karantinaya alındı
Gercüş’te 2 ev karantinaya alındı
Kars'ta dolu yağışı; yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağışı; yol beyaza büründü
Sivas'ın 'Covid-19 bağışıklık haritası' çıkarılacak
Sivas'ın 'Covid-19 bağışıklık haritası' çıkarılacak
Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü
Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü
Bingöl depreminde sadece taştan yapılar yıkıldı
Bingöl depreminde sadece taştan yapılar yıkıldı
Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü oluyor
Karapınar, Türkiye'nin güneş enerjisi üretim üssü oluyor
Belediye arılar için 'bal ormanı' kurdu
Belediye arılar için 'bal ormanı' kurdu
Yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyette
Yarım asırlık sinema, 1 Temmuz'da yeniden faaliyette
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı