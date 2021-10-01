Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu

PANDEMİ sürecinde saksıda, bahçede bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla olduğu için tercih ettiği, 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresine ilgi arttı. Sebze ve meyve kabuklarını çöpe atmak yerine geri dönüşümünü sağlayıp organik gübre oluşturmak isteyenler, evde solucan beslemeye başladı. Antalya’da da bir firma içerisinde bin solucanın olduğu, evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve ve yumurta kabukları, çay ve kahve posası gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi

01 Ekim 2021 Cuma 10:03
13 Okunma
1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu

Pandemi sürecinde evin balkonu ya da bahçesinde saksıda çiçek, bitki yetiştirenlerin sayısındaki artış, organik gübreye ilgiyi de artırdı. Bitki yetiştirenlerin verimliliği fazla ve organik olması dolayısıyla tercih ettiği 'siyah altın' olarak bilinen solucan gübresinin kullanımı da yaygınlaştı. İnternette kilosu 10 liradan başlayan fiyata satılan solucan gübresini, çoğu kişi evinde, evsel atıklardan organik geri dönüşüm sağlayarak üretmeye başladı.

Antalya'da çevre mühendislik hizmeti veren bir firma da evlerde çöp olarak atılan sebze, meyve kabuğu, yumurta kabuğu, çay ve kahve posası, karton, baskısız kağıt, kuru yaprak gibi atıklardan solucan gübresi üreten kutu geliştirdi. Ev ortamında kullanılabilen ve içerisinde 1000 solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutusu, ev atıklarının organik gübreye dönüştürülerek değerlendirilmesine, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Geri dönüşüm kutusu, evde, balkonda küçük bir ekosistem oluşturarak saksıda bitki yetiştirenlere solucan besleyerek organik gübresini kolay bir şekilde yapma imkanı sağlıyor.

Firmanın sahibi Murat Taşgıran, "İçerisinde sayısı 1000 ile 9 bin arasında solucanın yer aldığı geri dönüşüm kutumuz evlerdeki doğal atıklardan organik gübre üretimi sağlıyor. Balkonda, bahçede organik sebze ve meyve yetiştirmek isteyenler kendi solucan gübresini üretmeyi tercih ediyor. Evde 1000 adet Kaliforniya solucanı ile gübre yetiştirilebilir. Ayrıca kompost çayı da çiçekler için çok yararlıdır. Sebze ve meyve kabuğu gibi atıklarla beslenen solucanlardan üretilen gübre, verimliliğin fazla olması nedeniyle tercih ediliyor" dedi.

Evde kapalı sistem ünite içerisindeki solucanların dışarı çıkma ihtimali olmadığına değinen Taşkıran, şunları söyledi:

"Solucanların vücutlarının üzerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan sölom sıvısı, evsel atıkların koku ve sineklenme yapmasını engeller. Ayrıca solucanların yaşam alanı devamlı büyüyen ekosistemdir ve hiçbir zaman dışarıdan ek ürün almaya ihtiyaç duymaz. Ünite içerisinde üreyen solucanları isteyenler, organik gübre üretmeye meraklı kişilere verebilir. Birçok kişi evinde solucan gübresi ya da solucan üretip satıyor. Çoğu da organik gübre üretimi ve evsel atıkların doğaya kazandırılması için bu cihazları kullanıyor. Solucan gübresi üreten geri dönüşüm kutusu 1000 liradan satılıyor. İş yerleri ve fabrikalarda kullanım için daha büyük cihazlar da bulunuyor. Geri dönüşüm kutularına ilgi her geçen gün artıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SebzeMeyveSolucanGübre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı
'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı
Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi
Karadeniz'de 'palamut' kendini gösterdi
'Olan oldu, dünya umrumda değil'
'Olan oldu, dünya umrumda değil'
Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu
Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik şafak operasyonu
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
Hz. Meryem'in diktiğine inanılan ağaçtan 200 kilo zeytin toplanacak
İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' 
İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' 
Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi 
Çanakkale'de 1733 şişe kaçak şarap ele geçirildi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma