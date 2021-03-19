10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı

Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale’de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Y., henüz bilinmeyen nedenle 10 yıllık eşi Aysel Y.’yi başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Remzi Y., cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip, kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aysel Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van’a gönderildi. Cinayetin yaşandığı evin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan Remzi Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında dron da kullanıldı.