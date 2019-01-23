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10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı 

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı 

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 08:26
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10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı 

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı. Mehmet Can Ş’nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet B. (18), Kemal K. (19), Ahmet B. (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.’yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KavgaSilahYaralıBursaİnegöl
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