Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
461.382
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4871
EURO
9.4809
D-100'de TOMA devrildi
Son Dakika
D-100'de TOMA devrildi
Denetimler gece boyu devam etti 
Son Dakika
Denetimler gece boyu devam etti 
Beypazarılı çiftçi, tarlasında 'tropikal bamya' yetiştirdi
Son Dakika
Beypazarılı çiftçi, tarlasında 'tropikal bamya'...
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 3-0
Son Dakika
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 3-0
Can kaybı 14 bin 705'e yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 14 bin 705'e yükseldi
İş fırsatları için hemen tıkla!

'1 liraya veriyoruz, 5 liraya satıyorlar'

ADANA'da, hasat zamanı olan limonun kilosu, halde 1 liraya, markette ise yaklaşık 5 liraya satılıyor. Ürün bolluğundan fiyatlarda düşüş olduğunu kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, "Marketlerde fiyat farkı olunca insanlar satın almıyor ve ürünler elde kalıyor" dedi.

06 Aralık 2020 Pazar 10:02
9 Okunma
'1 liraya veriyoruz, 5 liraya satıyorlar'

Koronavirüs salgınının ülkede görülmesinden sonra birçok sektörde olduğu meyve ve sebze ihracatında da düşüş yaşandı. Özellikle ihracatın sınırlanmasıyla iç piyasada ürün bolluğu yaşanırken, fiyatlarda da düşüşler oldu. Çukurova bölgesinin gözde ürünlerinden, kış aylarının çokça tercih edilen narenciyesi limon, hasat zamanı olan bu dönemde Adana Hali’nde kilogramı 50 kuruş ile 1 lira arasında satılıyor. Geçen aylarda limonun kilogramının 3-4 liradan satıldığını kaydeden Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan, bu ay ise fiyatlarda keskin düşüş yaşandığını söyledi.

'MARKETLER FİYATLARI DÜŞÜRMELİ'

Limonun hal fiyatına karşılık marketlerde kilogramı 4-5 liraya satıldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Doğan, iç piyasada yaşanan ürün bolluğunun fiyatları düşürmesinin tüketici açısından olumlu olduğunu fakat marketlerdeki fahiş fiyatların bunun önüne geçtiğini aktardı. Bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ve fiyatların normal seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydeden Doğan, "Limonumuz birinci sınıf kalite limon. Üretici, ürün bolluğundan dolayı bu limonu 50 kuruş ile 1 TL arasında vermek durumunda kalıyor. Buna karşılık marketlerde 5 TL'ye satılıyor. Durum böyle olunca vatandaş satın alamıyor ve ürün elde kalıyor. Buradan 1 TL'ye çıkarken marketlerde 2-3 TL'ye satılmış olsa vatandaş bolca limon alır ve ürün elde kalmaz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaLimonTarımMarketBakkalManav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Doğu'da 'Nahçıvan koridoru' umudu
Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü
Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
Polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Polis uygulamasından kaçan sürücü, 'drone' sayesinde yakalandı
Sakarya'da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı
Sakarya'da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Elinde balta ve bıçakla araçların yolunu kesti
Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza
Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza
Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında
Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma