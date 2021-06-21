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1 Kutu ipekböceği 40 günde 4 Bin TL Gelir

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:04
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1 Kutu ipekböceği 40 günde 4 Bin TL Gelir

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Sıfır Masraf, 1 Kutu ipekböceği 4 Bin TL Gelir, Kazandığı parayla elektrikli motosiklet aldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede kaybolmaya yüz tutmuş geleneği yeniden canlandırıyor, çiftçilerin ek gelirlerle yüzleri gülüyor. Sıfır masrafla, 40 günde 1 kutu ipekböceği yetiştiren üretici ortalama 4 bin TL gelir elde ediyor. Kozadan elde ettiği gelir ile kendisine elektrikli motosiklet alan Gülbiye teyze ipekböceği yetiştiriciliğinde her yıl kapasite artırımına gidiyor. Mustafakemalpaşa’da tarımsal kalkınma için ürün çeşitliliği noktasında önemli çalışmalar yürüten Başkan Mehmet Kanar, tarafından kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) işbirliği ile kültürel bir miras olan ipekböceği yetiştiriciliği yeniden çiftçinin umudu oluyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ipekböceği yetiştiriciliği yeniden eski cazibesine kavuşuyor.  100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla, 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 4 bin TL gelir sağlıyor. 

Bir zamanlar iyi bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliğini yaygınlaştırmak için aylar öncesinden çalışmalara başlanırken, yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerin başvuruları alınarak baharla birlikte Kozabirlik’ten temin edilen ve yumurtadan çıkmış olan larvalar ücretsiz olarak dağıtıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Kanar'ın talimatıyla hayata geçen ve Koza Birlik ile iş birliği 25 yetiştirici ile başlayan projenin önümüzdeki yıl 100 üretici ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Salçalık domates, biber, fasulye gibi birçok tarım ürünün önemli merkezi konumunda bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaban mersini, bal, lavanta, bamya, kekik, safran gibi ürünlerle zenginleştirmek için attığı adımların meyvelerini toplamaya başladı. Değerli tarım ürünleri kabul edilen yaban mersini, bal, lavanta, bamya, kekik, safran gibi ürünler de ciddi verim aldıklarını belirten Başkan Mehmet Kanar, ipekböcekçiliği kültürünün yeniden gelişmesi ve hak ettiği değeri bulabilmesi için başlattıkları çalışmaların artarak sürdüğünü söyledi. Mehmet Kanar, “Belediye olarak bu konuya hassas yaklaşıyor ve üreticimize bu değerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. 75 TL olan kilo fiyatını da 100 TL bandına çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. 40 günde elde edilen 4 bin TL'yi bulan kutu gelirlerini ise 5 bin TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tarımsal hizmetler müdürlüğü çatısı altında geleneksel üretimi modern tarıma entegre etmek adına var gücümüzle mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.

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1 Kutu Ipekböceği 40 Günde 4 Bin TL Gelir
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