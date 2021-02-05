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1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik

ANTALYA Toptancı Hali'nde aşeren anne adayları için özel paketlenen 4 adet yeşil erik, 1 kilo kıyma fiyatı olan 60 liradan alıcı buluyor. Eriğin fiyatına şaşıran Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, “Bana 5 lira deseler, fazla bulurum. 1 kilo etten 10 kişi doyar, ama bu erikten 1 kişi doymaz" dedi.

05 Şubat 2021 Cuma 09:30
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1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik

Kışın zincir marketler ile bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik henüz hasat edilmedi. Türkiye'de şubat ayı sonunda yeşil erik hasadı gerçekleştirilebilirken, anne adaylarının sık sık aşermesi üzerine bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği soğuk hava depolarında saklıyor. Geçen yıl satın aldığı ve ortalama 100 gramlık 4 eriğin bulunduğu paketleri soğuk hava deposunda bekleten Antalya Toptancı Hali'ndeki komisyoncu Fatih Yılmaz, zaman zaman hamile eşlerinin aşermesi üzerine baba adaylarının kendisine geldiğini, eriği görünce fiyatını dahi sormadan satın aldığını söyledi.

4 ERİK, 1 KİLO KIYMA FİYATINA

Tanesi 15 liradan 4 eriği 1 kilogram kıyma fiyatı olan 60 liraya satışa sunan Fatih Yılmaz, hem piyasada az bulunması hem de bir yıllık soğuk hava deposunun maliyeti nedeniyle bu kadar yüksek olduğunu ifade etti. 10 yıldır sebze meyvede turfanda ürünlerin kendilerinde bulunduğunu ve bu iş üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Yılmaz, “Geçen yılki hasadın ardından aşeren anne adayları ciddi talepte bulunuyor. Sürekli soruluyor. Soğuk hava depolarımızda erik paketlerimizi muhafaza ettik. Bu şekilde anne adaylarımızı mutlu ettik. Şu anda bir paket erik 60 lira. Tanesi 15 lira. Maalesef 1 kilogram kıyma fiyatında ama maliyeti nedeniyle böyle" dedi.

KIYMA FİYATINA ERİĞİ DUYAN KASAP ŞAŞIRDI

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, eriğin fiyatını duyunca şaşkınlık yaşadı. 1 kilo kıymanın 60 lira olduğunu ve eriğe o kadar para veremeyeceğini ifade eden Yardımcı, “Bir yıldır ete zaten zam yapmıyorduk. 3 lira zam geldi ete ve henüz 60 lira oldu. Et bu durumda ucuz. Bana 5 lira deseler bu erik, ben fazla bulurum. 1 kilogram etten 10 kişi doyar ama bu erikten 1 kişi doymaz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaErik
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