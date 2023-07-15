Ankara

New York Başkonsolosluğunca düzenlenen programa Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, yerli ve yabancı diplomatik misyon çalışanları ile değişik sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükelçi Önal, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 7 yıl önce demokrasiye karşı kalkıştığı darbe girişiminin, halkın cesur direnişiyle karşılaştığını söyledi.

Önal, “Türkiye'de yıllardır FETÖ'den kaynaklanan terör tehdidini azaltmayı başardık ancak buna rağmen daha yapılacak çok şey var.” diye konuştu.

FETÖ terör yapısının, birçok değişik kisve altında devlet yapılarına nüfuz etmeye çalıştığını belirten Büyükelçi Önal, “O halde bu vesileyle uluslararası toplumun her bir üyesine söylemek istediğim şey, bu terörist varlığın önlenmesinde bizimle dayanışma ve işbirliği içinde olmalarıdır çünkü bu sadece Türkiye’nin güvenlik ve istikrarına değil faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir tehdittir.” dedi.

"O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü”

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk milletinin, demokratik değerlere sahip çıkma konusundaki sarsılmaz kararlılığını 15 Temmuz’da FETÖ darbe kalkışmasına karşı gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

“O gün sıradan vatandaşların kahramanlara dönüştüğü gündü. O gün şehit olanlara şimdi ‘Türkiye asrının kahramanları’ diyoruz."

Reyhan, FETÖ örgütünün yaklaşık 160 ülkede değişik kuruluşlar altında varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekerek “Birkaç yıl önce Türkiye'de yaşananlar, bu örgütün faaliyet gösterdikleri herhangi bir ülkede neler yapabileceğini hatırlatıyor.” ifadesini kullandı.

Programdan önce de 15 Temmuz günü canını veren 252 şehidin isim ve fotoğraflarının bulunduğu 12’ye 30 metre ebadında, 75 kilogram ağırlığındaki dev bir bayrak, Türkevi’nin 16. katındaki balkona asılarak dalgalandırıldı.

Latin Amerika

Peru'da Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Büyükelçi Serra Kaleli, Türk kurum temsilcileri ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Kaleli, konuşmasında 15 Temmuz'un, Türk milletinin demokrasiye bağlılığının en somut göstergesini teşkil ettiğini belirterek "Birlik ve beraberlik içinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi engellendi. Türkiye'nin FETÖ dahil tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesi sürecektir." dedi.

Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğundaki etkinlikte, Türkiye Yüzyılı kahramanlarına saygı ve minnet duyguları ifade edildi.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, konuşmasında, hain FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin akamete uğratıldığını vurgulayarak "Vatanımıza, milletimize, demokrasimize ve Cumhuriyet'imizin kazanımlarına ölümleri pahasına sahip çıkan şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu etkinliğe Sao Paulo'da düzenlenen "2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'na katılan "Milli Takım Kafilesi" de katıldı ve kafile adına takım kaptanı "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle bir mesaj okudu.

Ekvador

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın ev sahipliğinde organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni, Ekvador'daki yerleşik Türk vatandaşları ve Ekvador Müslüman toplumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kolombiya

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne de Kolombiya'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı, burada vatan için canını feda eden aziz şehitler için anma töreni yapıldı.

Venezuela

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'nun ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği yapıldı.

Karamanoğlu, konuşmasında, "Karakas’taki vatandaşlarımızla 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz, halkımızın İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi dışarıdan olsun, içeriden olsun, varlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine kastedenlerin önünde hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini saygıyla ve gururla bir kere daha anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak'ın katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle büyükelçilik binasında şehitler ve gaziler için tören yapıldı.

Japonya

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi yerleşkesindeki Ertuğrul Salonu'ndaki programa, Türk kamu ve sivil toplum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, konuşmasında 15 Temmuz'u, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "destansı mücadelenin unutulmaz tarihi" olarak niteledi.

Güngen, her yılki anma etkinliklerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te düzenlenmesinin, daha büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yüzyıla daha güçlü şekilde girdiğini söyleyen Güngen, darbe girişimine yönelik "tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay aziz milletimizin." dedi.

Güngen, FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerinin Japonya'da da bulunduğunu belirterek ülke makamlarını, FETÖ'nün gerçek yüzüne ilişkin bilgilendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Örgüt faaliyetlerinin "Japonya dahil her ülke için tehdit" olduğunu belirten Güngen, FETÖ'ye karşı mücadelenin "eşgüdüm ve kararlılıkla yürütülmesinin" önemini vurguladı.

Fotoğraf sergisinin açıldığı etkinlikte davetliler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı belgeseli izledi.

AA