Yunus, BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üzgün olduklarını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki zaman zaman istediklerimizi yaptık, zaman zaman yapamadık. Portekiz, büyük bir takım. Cezalandırabiliyor ama bu maçı bir an önce unutmak istiyoruz. Çünkü her şey bizim elimizde. Bir maçımız daha var. O maçı kazanıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tabii ki de yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı analiz edeceğiz. Bir an önce önümüzdeki maça hazırlanacağız. Dediğim gibi bu maçı unutmak istiyoruz. Bizim için üzücüydü. Her şey bizim elimizde. Zaten kazandığımız takdirde gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını aktaran Yunus Akgün, şöyle devam etti:

"Analizlerimizi yapmıştık ve çok iyi çalışmıştık. Çok hırslıydık açıkçası. Bazen istediklerimizi yapamıyoruz ama bu, turnuva. Çekya maçına hazırlanacağız. Tabii ki de o da kolay olmayacak. Biz, iyi bir takımız. Söylemek istediğim bir şey de var, desteklerini bizden esirgemesinler. Çünkü daha hiçbir şey bitmedi. Her şey bizim elimizde. İnşallah o maçı kazanıp gruptan çıkacağız. Bahane bulmak istemiyorum ama her ortada kalan pozisyonda hakem kararlarını her zaman karşıya verdi. Çok net pozisyonlarda aldığımız topları karşı tarafa verdi. Açıkçası bizi düşürdü bazı pozisyonlarda. Yapacak bir şey yok. Hakemi de yeneceğiz böyle maçlarda. Çok fazla bir şey demek istemiyorum hakem konusunda."

Yunus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası maça iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. 1-2 tane pozisyonumuz vardı. O pozisyonları atsaydık farklı bir maç olabilirdi. Portekiz, iyi bir takım. Yakaladıklarında cezalandırabiliyorlar. Şanssız goller de yedik. İkinci gol de biraz bizi düşürdü. Dediğim gibi sorun yok. Önümüzdeki maçı kazandığımız takdirde bitireceğiz. Burası milli takım. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Herkes birbirine destek çıkıyor. Tabii ki daha iyi olacağız."