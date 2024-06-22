BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Roberto Martinez, "Çekya karşısında oynadığımız maçla aynı seviyede oynadık. Bu kez ilk golü biz attık, bu önemliydi. O da Türkiye'nin yapabileceklerini değiştirdi, maça iyi başladılar, atmosfer harikaydı. Oyuna odaklandık, ilk golden sonra da maçı konrol ettik ve gol yemeden maçı bitirmemiz de önemliydi. Grubu birinci sırada bitireceğiz, artık üçüncü maçı düşünebiliriz. Birçok oyuncu maça ilk 11'de çıkmayı hak ettiğini gösterdi. Oyuncuların tavrı beni çok mutlu etti. Maçtan maça ilerleme kaydettiğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Kolay bir maç değildi." diyen deneyimli teknik adam, "Türkiye istisnai bireysel yeteneklere sahip bir takım. Bugün onları çok iyi durdurduk, ilk golü atınca maçta kendinize alan açıyorsunuz. Bu, performansınızı da etkiliyor. Çok iyi savunma yaptık. Yüksek tempoda bir maç oldu. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi. Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam ettik. Savunmada disiplinden ayrılmadık ve gol yemeden tamamladık. Geçişleri ikinci yarıda çok iyi yapamadık. Karşımızda çok fazla alan açılıyordu, bunu daha iyi değerlendirmeliydik. Belki bu konuda daha iyi hale gelebiliriz." şeklinde konuştu.

Portekiz'in sahip olduğu bireysel yetenekli oyuncularla takım olmayı dengelemeyi başardıklarını aktaran Martinez, "Taktik esneklik sergilemek önemli. Arkada 5 ya da 4 kişi olabilir. Oyuncuların bireysel becerilerini tam anlamıyla parlatacak bir zemin hazırlamak önemli. Hazırlık aşamasında çok çalıştık ve iyi futbol sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Martinez, 41 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe hakkında ise şunları kaydetti:

"Tarafsız bir kişi olsaydım, Pepe'yi izleseydim, 41 yaşında olduğuna inanmakta zorlanırdım. Profesyonel bir futbolcunun tam bir örneği. Cristiano zaten harika, bizimle olması çok değerli. Golü kendi atabilecekken Fernandes'e pas vermesi Portekiz'e önem verdiğini gösteriyor. Bu tüm akademilerde gösterilmeli ve anlatılmalı. O pozisyonlarda asist yapması, gol atmasından çok daha anlamlı. Bence cevabın iki kısmı var, 24 saat profesyonel kalmak gerekiyor. Pepe'nin hedefi her zaman bir sene daha oynamak ve tabii ki oyuna karşı duyduğu aşk... Rakibi tanıma arzusu, işin taktik tarafına hakim olma arzusu, sürekli futbol etrafında dönen bir hayat yaşıyor. Tabii ki genetik olarak da şanslı diyebiliriz."

Martinez, "Sahaya girip Ronaldo'ya koşan taraftarlar oldu, bu sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna, "Endişelendiriyor. Çünkü bugün taraftarın niyeti iyiydi, çok büyük ikonları görüp belki bu hareketi yapabiliyorlar ama zor bir durumla karşı karşıya da olabiliriz. Kötü biri sahaya girerse oyuncuların başına bir şey gelebilir. Taraftara da doğru mesajı vermek gerek, bu yaptığınız doğru değil, elinize bir şey geçmeyecek, başınızın ağrıma ihtimali ise çok yüksek." yanıtını verdi.