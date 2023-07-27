Istanbul

Avrupa Birliği (AB) Kopernik Atmosfer Gözlem Servisinden (CAMS) yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’ın 17 Temmuz’dan bu yana mücadele ettiği orman yangınları, ülkenin son 20 yıl içinde temmuz ayında yaşadığı en büyük yangınlar olarak kayda geçti.

Başkent Atina'nın batısında yer alan Rodos Adası'nda 17 Temmuz'da başlayan yangınlar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi tehdit altındaki bölgelerden tahliye edilirken, bu sayı, ülke tarihinde yangın kaynaklı tahliyelerin en büyüğü oldu.

CAMS'a bağlı Küresel Yangın Asimilasyon Sistemi (GFAS) tarafından sağlanan veriler, ülkede yangın kaynaklı emisyonun 25 Temmuz itibarıyla bir megatonun üstüne çıktığını, bunun da şimdiye kadarki en yüksek yıllık miktardan bile fazla olduğunu ortaya koydu.

Ülkede daha önce yangın kaynaklı en yüksek yıllık emisyon yaklaşık 0,5 megatonla 2007'deki orman yangınları sırasında meydana gelmişti.

Durumun hızla kötüye gittiği bildirilen açıklamada, geçen günlerde İtalya’nın Sicilya Adası'nda da 50'ye yakın orman yangını meydana geldiği hatırlatılarak bölgeden karbon emisyonuna dair yeterli veri elde edilemediği, buna karşın CAMS küresel modellerinden gelecek günlerde elde edilecek verilerde kayda değer bir karbon emisyonu gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CAMS üst düzey uzmanı Mark Parrington, Yunanistan'daki durum göz önünde bulundurulduğunda sonuçların kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Parrington "Gözlenen yoğunluk ve emisyonu, son 20 yıllık verilerle karşılaştırdığımızda orman yangınlarının ölçeğinin ne kadar olağanüstü olduğunu görüyoruz. Verilerimiz 2007 ve 2021'deki büyük yangınların, sıcak hava dalgası koşulları altında ve daha çok ağustos ayında meydana geldiğini gösteriyor. Yunanistan ve Akdeniz genelinde orman yangınlarının neden olduğu emisyonları yaz sonuna kadar yakından takip edeceğiz." dedi.

AA