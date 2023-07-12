Gümülcine

Akademisyenlerin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile denizcilik, göç ve iltica bakanlıklarına ilaveten AB Komisyonu ve AB'nin dış sınırlarının yönetiminden sorumlu ajansı Frontex'e gönderdiği mektupta, Yunan makamları tarafından verilen çelişkili ifadelere dikkat çekildi.

Mektupta, Yunan makamları tarafından uygulan geri itmelerin sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Batan göçmen teknesine yardımın gecikmesi veya hiç sağlanmamasına dikkat çekilen mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Trajik olayla ilgili soruşturma devam ederken, arama ve kurtarmaya ilişkin uluslararası hukukun mevcut durumunun kasıtlı veya kasıtsız olarak yanlış yorumlanmasından kaçınmak önemlidir. Arama ve kurtarma amacıyla, açık denizler veya uluslararası sular devletler arasında bölgelere ayrılmıştır. Bu durumda risk altındaki göçmen gemisi Yunanistan'ın arama kurtarma bölgesi içindeydi ve bu nedenle Yunanistan'ın yasal olarak kurtarma yükümlülüğü vardı."

Frontex'in de arama kurtarmaya ilişkin yasal yükümlülükleri hakkında endişelerini dile getiren akademisyenler, Frontex'in, göçmenlerin hayatını kurtarmak için teknenin ilk kez görülmesinden sonra beklenen tüm önlemleri alıp almadığına dair bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yunanistan açıklarında facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Yunan Sahil Güvenliğinin ihmali olduğu iddiaları

Yunan basınındaki haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." dediği kaydedilmişti.

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde, geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin, aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

AA