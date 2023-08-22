Haber: Mert Osman Erman

İlk raporlar ölenlerin muhtemelen göçmenler olabileceğini gösteriyor. Bir adli tıp uzmanı ve bir soruşturma ekibi, Dadia ormanındaki olay yerine yönlendiriliyor.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Evros bölgesi, Türk sınırına yakın bir yerde yer alan, yangınlarla harap olmuş durumda.

Alexandroupolis şehrindeki bir hastane tahliye edilmek zorunda kaldı.

Yeni doğmuş bebekler ve yoğun bakım hastaları, limanda demirlemiş bir feribota taşınan hastalar arasındaydı.

Kıyı kenti yakınındaki bir köyde de göçmen olduğuna inanılan daha önceki bir ölüm haberi bulunuyordu ve acil servisler çevredeki alanlara insanların ayrılmasını isteyen mobil metin mesajları göndermişti.

Dadia ulusal parkı, Alexandroupolis'in kuzeyinde geniş bir ormanlık alandır ve pazartesiden bu yana yangınların hızla yayıldığı düşünülmektedir.

18 ceset, Salı günü Avantas köyünün dışındaki bir kulübenin yakınında bulundu, raporlara göre itfaiye ekipleri yanmış bir binanın kalıntılarını incelediğinde.

Yangın servisi sözcüsü Yiannis Artopios, kayıp yerel sakini bildiren rapor olmadığı için kurbanların yasa dışı olarak Yunanistan'a girmiş olma ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

Evros bölgesi, Suriyeli ve Asyalı göçmenlerin Türkiye'den Avrupa Birliği'ne geçiş yapmak için en popüler rotalarından biri haline gelmiştir. Dadia ormanı, göçmenlerin tercih ettiği bir rota olarak da bilinmektedir.

Yangın servisi sözcüsü, yabancı ağlar dahil olmak üzere bölgedeki tüm cep telefonlarına acil mesajlar gönderildiğini vurguladı.

Yüksek rüzgarlar ve Salı günü 39°C'ye (102°F) ulaşması beklenen sıcaklıklarla alevler Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de şiddetleniyor.

Evia adasındaki birkaç köy ve merkezi Yunanistan'daki Boeotia'da tahliye edildi. Atina'nın kuzeybatısındaki bir manastırın yakınında yangın çıktığında düzinelerce rahibenin mahsur kaldığı bildirildi. Salı'nın erken saatlerinde Alexandroupolis'in kenarında ateşli, kırmızı bir ışıltı görülebiliyordu ve uydu görüntüleri Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinin yoğun dumanla kaplı olduğunu gösteriyordu.

Gece boyunca sekiz yakındaki köydeki sakinlere evlerini terk etmeleri ve şehre güvenli bir şekilde gitmeleri söylendi. Salı günü daha sonra kıyı boyunca yanmış olan bitki örtüsü nedeniyle şehre doğru giden arabaların bir akışı görülebiliyordu.

Operasyonun yapıldığı sırada üniversite hastanesinin bahçesine alevlerin girdiği görüldü. Yunan yetkilileri, yaklaşık 115 hasta taşımak için bir filo ambulans ve otobüs gönderdi.

Hastaların bazıları şehirdeki diğer hastanelere taşındı, yaklaşık 90 hasta ise yoğun bakım ve yeni doğan bebeklere bakmak üzere tahsis edilen Adamantios Korais feribotuna taşındı.

Alevler, şehrin kuzeybatısındaki Rhodope bölgesinde ve Kavala kıyısının daha batısında da onlarca kilometre boyunca yanmaktadır.

Başkentin batısında, Aspropyrgos'taki bir endüstriyel bölgedeki birkaç depo alevlere kapıldı ve Attika Otoyolu'nun yakınında gökyüzü keskin bir dumanla karardı.

İki Arnavut işçi, helikopterler zamanında gelmiş olsaydı yangını söndürebileceklerini söyledi.

Salı günü öğle saatlerinde otoyolun karşısındaki köy olan Fyli'de ikinci büyük bir yangın çıktı. Yarım saat sonra sakinler, bölgeyi tahliye etmeleri için 112 acil numarasından mobil bir telefon mesajı aldı.

Yangın, Fyli'nin birkaç kilometre kuzeyinde, Parnitha Dağı'nın eteklerinde yer alan tarihi Kleiston Meryem Ana Manastırı'na yakın bir şekilde de yayıldı. Yangın servisi yetkilileri, manastırda 50 rahibenin yaşadığını ve onları güvenliğe götürmek için bir felaket müdahale ekibinin gönderildiğini söylüyor.

Yunanistan, Avrupa'da şu anda aşırı yangın riski taşıyan birkaç ülkeden biridir, Avrupa Birliği'nin iklim izleme servisi Copernicus'a göre.

Bu arada, Fransa, Météo-France hava durumu servisine göre, orta Ağustos tatilinden sonra pazartesi günü tarihinin en sıcak gününü yaşadı.

Pazartesi günü sıcaklıklar, Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme bölgesinde 42.4°C'ye kadar yükseldi, ancak rekor, Fransa genelindeki 30 hava istasyonunda kaydedilen pazartesi günlük ortalama sıcaklığı olan 26.63°C'ye işaret ediyor.

İsviçre'de yüksek sıcaklıklar, sıfır derece izoterminin - donma noktasının altına düştüğü yüksekliği - rekor bir yüksekliğe taşıdı. MeteoSwiss, sınırın şimdi 5,298m (17,381ft) yükseldiğini söyledi.

Nokta sürekli olarak yukarı doğru kayıyor, bunun ana nedeni insanlar tarafından tetiklenen küresel ısınma, İsviçre meteoroloji ofisi diyor. Sıfır derece izoterminin yüksekliği, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında 1970'lerden bu yana hızla artıyor.