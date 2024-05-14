Yerapetritis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ankara'daki görüşmesini değerlendiren Yerapetritis, "Dünkü görüşmeden sonra Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ve müzakeresinde yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreç normallik temelinde. Başbakan (Miçotakis'in) de dediği gibi üretken bir normallik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerapetritis, normallikten kastının düzenli temaslar olduğunu belirterek, "Her buluştuğumuzda çok yönlü anlaşmalar yapmak, çok önemli konular olmak zorunda değil. Buluşmalı ve düzenli olarak görüşmeliyiz." diye konuştu.

Asıl önemli olanın, görüşüp, krize yol açmadan ve tansiyonu yükseltmeden fikir ayrılıklarını ortaya koymak olduğunu ifade eden Yerapetritis, temel amacın karşılıklı fayda sağlayan konulara odaklanmak olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Ege'de kurmayı planladığı deniz parkına ilişkin soruyu ise "Deniz parkı olacak. Deniz parkları denizlerin korunması için. Hem ülkemiz hem de Akdeniz ülkeleri için son derece önemli. Yunanistan çevre kriterleri temelinde iki deniz parkı kuracağını açıkladı. Şu an teknik çevre kriterlerini araştırma aşamasındayız. Bunlar tamamlanınca parkların yeri haritada belirlenecek." şeklinde yanıtladı.

Hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmenin Kıbrıs meselesinde görüşmelere olumlu katkıda bulunacağına inandığını bildiren Yerapetritis, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirdi.