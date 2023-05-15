İstanbul

Greekcity Times ‘da yer alan haberde radyo programına röportaj veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Batı'nın tahminlerine rağmen Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin sona ermediğini söyledi.

Haberde Dendias’ın Türkiye'de Pazar günü yapılan seçimlerin sonucu hakkında da yorum yaptığı yazıldı.

Dendias, "Her zaman en iyisini umarız ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırlanırız," dedi

Ayrıca, "Türk tarafı son zamanlarda söylemini tamamen değiştirdi ve politikasını - ve bu çok hoş - ziyaretin ve ülkenin deprem sonrası davranışının ardından değiştirdi" diye ekledi.

Türkiye'nin bölgedeki emelleri ve oynamak istediği rolün sorulması üzerine Dendias, "Umarım Türkiye, tam da bu emelleri ve bölgede oynamak istediği rolü anlamak için yakın ve dostane ilişkilere sahiptir. Yunanistan, zorunlu olmasa da önemli bir önkoşuldur".diye vurguladı.

"Yunanistan'ın zengin ve istikrarlı bir Türkiye'den kaybedecek hiçbir şeyi yok. Türkiye için mesele, neo-Osmanlı hakimiyeti mantığından kurtulmaktır."

Son olarak Yunanistan'daki 21 Mayıs seçimlerine atıfta bulunarak, yeni demokrasinin kazanacağından emin olduğunu ifade etti.

HABER:DUHA SENA OSKAY