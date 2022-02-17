Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

YÜKSELEN TERAZİLER 2022

Ödemelerim, borçlarım ve kazançlarım…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

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Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Bu yılı; sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişip bu yıla damgasını vuruyor.

Siz yeni yıla; evinizde ailenizle olan ilişkilerinizde gelişen bazı olumsuzlarla giriyor olabilirsiniz.

Aslında bu yıl Dünya’nın genelinde maddi konular ve finansal sistem ilk majör konu olmakla birlikte sizi daha çok, ebeveynlerinizle ilişkileriniz konusunda etkiliyor.

Bu durum Aralık ayının ortasından itibaren başlamış ve yeni yıla da bu enerji ile giriyor olabilirsiniz.

Dolayısı ile bu yıla, süre gelmekte olan ilişkilerinizdeki krizler ve beklenmeyen durumların gelişmesi damgasını vurabilir.

Eğer ebeveynleriniz hayatta değilse, bu süre içinde evinizde bir tadilat konusu gündeme gelebilir. Ancak bunu size kesinlikle önermiyorum. Çünkü gelişebilecek olumsuzluklar bunun üzerine de etkisini gösterebilir, dolayısı ile herhangi böyle bir projeniz varsa bunu şimdilik ertelemenizi ve Şubat’ı beklemenizi tavsiye ederim.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak. Ancak bu durum da bir süreliğine geçerli olacak. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile Şubat’ın son üç haftası, Mart’ın tamamı ve Nisan’ın ilk üç haftasının sorunlarınızı düzeltme şansınız olabilir. İlişkilerinize yeniden bir yön verebilirsiniz.

Ayrıca Ocak ayında ayrıca sizi maddi veya manevi yönden bağlayacak herhangi bir olaya da imza atmanızı önermem . En azından böyle bir durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu- (5) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte geçmişte ya eski sevgilinizle bozulmuş olan ilişkinizi düzeltmek değerlendirin veya eğer varsa çocuğunuz ile aranızda nahoş bir durum, bunu düzelmek için değerlendirebilirsiniz. Bu Merkür retrosu size bu konularda fırsatlar sağlayacaktır.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 –(9) Bu süreci yüksek eğitim alanınızda, ticaret ile ilgili alanda, yabancılarla oluşmuş iletisim sorunlarınızda, yurtdışı seyahat veya işlerinizde geçmişte iletişimden dolayı oluşmuş sorunlarınızı, düzeltmek için değerlendirebilirsiniz…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022-(1) Bu Merkür retrosu size kendiniz ve imajınız hakkında, geçmişte “yanlış anlaşılmalardan dolayı” oluşmuş, “itibar kaybınızı” düzeltmek için bir fırsattır. Değerlendirin…

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023-(4) Ebeveynlerinizle geçmişte oluşmuş iletişim sorununu düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik.

Sene başında Jüpiter enerjisini 6. evinizden aldığınız için; sağlık alanınızda destekleyici enerjiler devrede.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 7.evinizden aldığınız için) eşinizden, partnerinizden veya ortağınızdan yansıyor olacak…

Özellikle 11.5.2022 ile 28.7.2022 tarihleri arası uyumlu ilişkileriniz için değerlendirilebilir. (yükselen burcu Terazi olanlar için)…

Aslında bu yıl size şans ve fırsatlar ( Jüpiter 7.evinizde); eşiniz, hayat arkadaşınız veya partnerinizden yana yansıyor olacak. Muhtemel olarak yaşayabileceğiniz maddi ve manevi sorunlarla alakalı, ihtiyacınız olan şans ve fırsatlar partneriniz tarafından sağlanacak olabilir.

“Çoklu eşlilik” olarak ta bu durum hayatınıza yansıyabilir.

Bu durum da geçici bir süre etkin. Sadece bir yıl J)

“Bunlar ne gibi fırsatlar?” diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Sanş konusunda duraksama zamanı ise bu yıl; 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (7->6)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin önce evliliğinizi etkileyen alanda oluyor. 28.7’den 28.10’a kadar evliliğinizde bazı abartılı durumlar yaşanabilir.

28.10 ile 24.11 arasında ise Jüpiter sağlık evinizde retro hareketine burç değiştirerek devam ediyor. Sağlıkla ilgili işlerde abartılı durumlara dikkat çekiyor.

Örneğin; siz bir sağlık sektöründe çalışan birisiniz bu süreçte hastalıktan kaynaklı iş yoğunluğundan başınızı kaldıramayacak olabilirsiniz mesela.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (6)

İşlerinizde yoğun bir dönem başlıyor.

İş arkadaşlarınızın çoğalacağı ve şifalanacağı bir süreç.

Sağlık alanında şifalanmalar söz konusu olacaktır. Siz yine de hastalanmamaya dikkat edin.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (7)

Evliliğinizde oluşan sorunlar giderilmeye başlar.. Mayıs 2023 ortasına kadar evliliğinizde olumlu enerjiler devrede olacak. Bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

Sizin için bu durum, kariyer yaptığınız alanda, iş yerinizde kendinizi ispat edebileceğiniz fırsatlar anlamına geliyor.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen Teraziler için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (kova-5) Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

5.4- 2.5 = 2022 (balık-6) İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

2.5- 28.5 = 2022 (koç-7) Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa-8) Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-9) Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-10) Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

11.8- 5.9=2022 (Aslan-11) Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur. Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

5.9 –29.9= 2022 (Başak-12) Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

29.9-23.10= 2022 (Terazi-1) Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik,diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

23.10-16.11 =2022 (Akrep-2) Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Ya da hiç beklemediğiniz de olabilir. Kısacası bu tarihlerde eliniz bollaşabilir.

16.11-10.12= 2022 (Yay-3) Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-4) Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise (Satürn 5.evinizde transit ediyor), varsa çocuklarınızın sorumlulukları konusunda sizi daraltan boğan konular yaşayabilirsiniz.

Varsa eğer sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinizde engeller karşınıza çıkacaktır. Bu durumdaki sıkıntılardan tam olarak 2023 Mart ortasından itibaren bitmiş olacak..

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında gerçekleşecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

SATÜRN_ Rx 4.6..2022 25* Kova (5)

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu durum Nisan 2023’de değişecek…

Satürn’ün insanlığa öğretmeye çalıştığı (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

Satürn sizin sevgili veya çocuklar evinizde transit ediyor. Onlar ile ilgili sorumlu davranmanız gereken bu sürecin sabırla altından kalkmanızı dilerim.

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (5)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin çocuklarınız veya sevgilinizle ilgili olan keyif aldığınız evi etkiliyor olacak.

Dolayısı ile bu süreçte sevgilinizin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.

Varsa çocuklarınız konusunda bir engel, kısıtlanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Sorumlu ve disiplinli davranmanız gerektiği bu süreç, (2023 Mart) gökyüzünün de talebi sizden…

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu sizin 3. Eviniz olan kardeşlerinizle ilgili alnı temsil ediyor. Sene başında yeni yıla girerken kardeşlerinizle bazı sorunlarınız olmuş olabilir.

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (4)

Evinizde muhtemelen bir tadilat yapmak istiyor olabilirsiniz. Veya oturduğunuz evi satmak gibi bir düşünceniz de olabilir. Ancak aile içinde sorunların olabileceği bir süreç. Düşünülmeden yapılan işler olmamalı. Aklınıza koyduğunuzu hemen eyleme sokmak yerine, ebeveynlerinizle veya evdeki diğer insanlarla öncesinde görüşmek iyi bir fikir olabilir.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (5)

Bekarsanız, sevdiğiniz kişi ile birlikte açık havada yapılan sporlar olarak değerlendirebilirsiniz bu süreci…

Çocuklarınız varsa; onlarla hareketli bir dönem olabilir bu süreç.

Spor yaparak değerlendirebilirsiniz. Hobileriniz konusunda enerjik olabileceğiniz bir dönem.

Ancak dikkat etmeniz gereken şey:

Riske girmemek olmalı.

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (6)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreç bu. Riskli davranıp, sağlığınızı tehlikeye atacak davranışlardan özellikle bu tarihlerde oldukça kaçınmalısınız.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (7)

Bu sizin eşiniz veya partnerinizle ilgili alanı temsil ediyor. Mars’ın orada transit ediyor olması, eşinizle olabilecek agresyonu gösterebilir. Eşinizle aranızda yaşanabilecek kavgaların olabileceği olumsuz bir süreci gösteriyor.

Dolayısı ile Mayıs sonuna kadar durumun farkında olup, idare eder taraf olmanız önemli olacak.

Çünkü bu süreçte parlamaya hazır taraf sizsiniz. Öfke kontrolünüzü sağlamalısınız.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (8)

Bu sizin ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili alanı gösteriyor.Dolayısı ile bu süreçte ödemeleriniz konusunda zorlanmalar veya borçlarınızda yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (9)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi; yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile eğitim çağındaysanız yüksek eğitim hayatınızda problemler yaşayabilirsiniz bu süreçte.

Özellikle akademisyenlerinizle kavga etmemenizi öneririm.

Yurtdışı ile iş yapıyorsanız bu süreçte yaşanacak bazı problemleriniz olabilir.

Mahkeme gibi durumlarınız varsa, bu süreçte olacak mahkemeler aleyhinizde sonuçlanabilir.

Yabancılarla olan işleriniz bu süreçte yolunda gitmeyebilir. Agresif bir enerji olacağından kontrollü olmanızda fayda var.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak – SD:8.10.2022 26* Oğlak (4)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için; evinizin veya yaşadığınız toprakların değişmesi olarak yorumlanabilir. Göç etmeyi mi düşünüyor musunuz?

Başka bir evde mi yaşamayı düşünüyorsunuz?

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor. (6)

(28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili olacaktır.

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi; birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızda nedeni belli olmayan sağlık sorunları olarak ta yaşayabilirsiniz. İçyüzü belli olmayan iş arkadaşlarınızla ilgili gelişen durumlar söz konusu.

Siz bu durumu aslında uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten, ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz. (Mart 2025)

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz… Bu enerjiden tamamen 2025 yılında kurtuluyorsunuz.

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa - SD: 23.1.2023 14* Boğa (8)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Ödemeleriniz ve borçlarınız konusunda beklenmedik ani gelişen olaylar canınızı sıkabilir.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (8)

Bu yılın birinci güneş tutulması sizi ödemeleriniz ve borçlarınız konusunda bir yapılandırma ile yeni bir ödeme planı yapmaya yönlendirebilir.

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (2)

Borçlarınızın ve alacaklarınızın ne olduğunu tam olarak bilir, bunların bağzılarını sonlandırabileceğiniz çözümleriniz olur.

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (2)

Bu yılın ikinci güneş tutulması sizi sahip olduğunuz “maddi ve manevi değerlerler” konusunda yeni bir takım kararlar alarak, yeni adımlar atmaya zorlayabilir.

Bu tutulmalar konu olarak:

Ne kadar param var? Para kazanmak için ne yapabilirim? Malım var mı? Varsa nasıl değerlendirebilirim? Yoksa nasıl mal sahibi olabilirim? gibi konuları içeriyor olacak…

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (8)

“alacaklarım ve borçlarımla” ilgili konuları içeriyor olacak. Bu tutulmalar bir şeyleri sonlandırmak üzere hayatınızı yönlendiriyor olacak.

Örneğin bir borcunuz varsa onu bitirmek adına bu sene iki kere bir borç yapılandırması söz konusu olabilir.

Diğer taraftan eğer bir yerlerden kira, nafaka ortaklık gibi farklı gelirleriniz varsa, bu tutulmalar ile bunlarda da sonlanma aşamasına gelebilirsiniz. Kısaca takip eden 6 aylık bir süre içinde böyle bir durum da gerçekleşebilir.

Ortaklıklar bitebilir. Başkalarından gelen gelirleriniz kira, harçlık, nafaka v.s gelirleriniz sonlanabilir.

Siz kendi ayaklarınız üzerinizde durmak adına yeni adımlar atabilirsiniz.

Sürüncemede kalan ne varsa bu tutulmalar ile bir neticeye bağlanır (takip eden altı ay içinde)…

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz. Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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