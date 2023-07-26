Haber: Mert Osman Erman

İngiliz araştırmacılar, mevcut rehberliğin çoğunlukla yürüme, koşma ve bisiklet üzerinde odaklandığını ve güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan analiz, 16.000 kişiyi içeren deneylerin tüm egzersizlerin yüksek tansiyonu düşürdüğünü ortaya koydu.

Ancak duvar çömelme ve plank, aerobik egzersizden daha büyük düşüşlere neden oldu.

Bu izometrik egzersizler, kasları veya eklemleri hareket ettirmeden güçlenmek için tasarlanmıştır.

Plank pozisyonu, şınava benzeyen bir duruşta, dirseklerin doğrudan omuzların altında, bacakların geride uzanarak karın kaslarını güçlendirir.

Duvar çömelme, ayakların duvardan 60 cm uzaklıkta olması ve sırtın duvara doğru kaydırılmasıyla uylukların yere paralel hale gelmesini içerir.

İzometrik egzersizlerin vücut üzerinde aerobik egzersizden çok farklı bir stres oluşturduğunu belirten çalışmanın yazarı Dr. Jamie O'Driscoll, Canterbury Christ Church Üniversitesi'nden.

"Bu kaslarda iki dakika boyunca gerildiğinde kaslardaki gerginliği artırır, ardından rahatladığında ani bir kan akışına neden olur," diyor.

"Bu kan akışı artışı, ancak nefes almayı unutmamanız gerekiyor."

Yüksek tansiyon, kan damarları, kalp ve diğer organlara baskı yapar, kalp krizi ve inme gibi durumların riskini artırır.

40 yaş üstü kişilere beş yılda bir tansiyonlarını kontrol ettirmeleri tavsiye edilir.

Tedavi genellikle ilaç içerir, ancak hastalara sağlıklı beslenme, alkol tüketimini azaltma, sigarayı bırakma ve düzenli egzersiz yapma konusunda tavsiyelerde bulunulur.

Atardamarlardaki kan basıncı milimetre cıva (mmHg) cinsinden ölçülür.

130/85 mmHg'nin altı sağlıklı, 140/90 mmHg'nin üstü yüksek kabul edilir, çalışmaya göre.

Daha yüksek sayı, kalbin attığı sırada atardamarlardaki kan basıncına karşılık gelir ve sistolik kan basıncı olarak bilinir.

Daha düşük sayı, kalp atışları arasındaki basınca karşılık gelir ve diyastolik kan basıncı olarak bilinir.

Araştırmacılar, Canterbury Christ Church Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1990'dan 2023'e kadar yayınlanan 270 klinik deneyde iki haftadan fazla süreyle egzersiz yapan 15.827 kişinin verilerine baktı.

Dinlenme kan basıncı şu şekilde düşürüldü:

Aerobik egzersiz eğitiminden sonra 4.49 / 2.53 mmHg (koşu veya bisiklet gibi)

Dinamik direnç veya ağırlık eğitiminden sonra 4.55 / 3.04 mm Hg

Kombine eğitimden (aerobik ve ağırlık) sonra 6.04 / 2.54 mmHg

Yüksek yoğunluklu aralıklı eğitimden sonra 4.08 / 2.50 mmHg (kısa süreli yoğun egzersizlerle aralarda dinlenme)

İzometrik egzersiz eğitiminden sonra 8.24 / 4 mmHg (plank ve duvar çömelme)

Bu oldukça küçük düşüşlerdir, ancak Dr. O'Driscoll, bunun birisinin inme riskini düşürebileceğini söylüyor.

Mevcut İngiltere rehberleri, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz yapmalarını veya 75 dakika yoğun aktivite yapmalarını, haftada iki kez kas güçlendirme egzersizi yapmalarını önermektedir.

Ayrıca, Dr. O'Driscoll, haftada üç kez iki dakika duvar çömelme veya plank pozisyonunu dört kez iki dakikalık aralarla tutmayı düşünmeleri gerektiğini söylüyor.

Kan basıncıyla ilgili endişesi olanlar, doktorlarından kontrol etmelerini istenir.