İş hayatına turizm sektörüyle atılan Yücel Türkyücel, yurtdışına geçirdiği X yılın ardından Türkiye’ye döndüğünde kendi ismini verdiği Yücel Türkyücel UGS Outlet adlı giyim markasını kurdu. 2001 yılında hizmet vermeye başlayan firma, kaliteli ve şık ürünleriyle müşterilerinin beğenisi topladı. 15 milyon dolar yatırıma sahip marka, 23 yıl içerisinde 150’ye yakın mağaza açılışı gerçekleştirdi. 2000 kişiye istihdam olanağı sağlayan başarılı iş insanı, 3 milyon kişinin gardırobunda yer edindi. Türkyücel, erkek giyim sektöründe fark yaratan markasıyla Türkiye’nin lider imalat ve ihracat firmaları ile olan ortaklıklarını devam ettiriyor.

Stil sahibi olmanın hayat kalitesini artırdığı görüşüne sahip Yücel Türkyücel, şık giyinen beyefendilerin sayısını artırmayı hedefliyor. Bunun için erkek giyim modasının küresel tarzını yakından takip eden marka, ürünlerini daima trendlere uygun şekilde tasarlıyor. Türkyücel, “İnsana verdiğim değer ve insan ilişkilerinde yarattığım kuvvetli bağ, markamı bugünkü değerine ulaştıran temel ilkelerdir,” ifadesiyle, başarısının kaynağını özetliyor. Yücel Türkyücel UGS Outlet, yeni mağazalarıyla kaliteli ve özenli hizmeti müşterilerine ulaştırıyor.

Yücel Türkyücel Hakkında

20 Mayıs 1969, İstanbul doğumlu Yücel Türkyücel, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi, İşletme bölümünde tamamladı. 1994 yılında mezun olan Türkyücel, turizm sektöründe iş hayatına atıldı. Dünya Mimari Ödüllü Club Patara’da barmen olarak görev alan Türkyücel, bu dönemde turizm, otelcilik ve halkla ilişkiler alanlarında kendini geliştirdi. İnsan ilişkilerinde fark yaratacak tecrübeler kazandığı ilk işinden sonra İngiltere’ye gitti. İngiltere’de 5 yıl çalışmanın ardından Türkiye’ye döndüğünde catering firmasını kurdu ve kurumsal firmalar için ileri seviye yemek hizmeti vermeye başladı

Beş yıl boyunca catering sektöründe hizmet veren Yücel Türkyücel 2001 yılında tekstil sektörüne atıldı. Yücel Türkyücel UGS Outlet markasıyla, 23 yılda 3 milyon kişinin giyim tarzına yön verdi. Türküycel, erkek giyim modası için yatırımlarını sürdürüyor.