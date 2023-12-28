Namazın geçerliliği ve sıhhati açısından kıble yönünün doğru şekilde tespit edilmiş olması gereklidir. Dolayısıyla kıble yönü tayini konusunda güvenilir kaynaklar kullanmak oldukça önemlidir. Kıble yönünü pratik bir şekilde tespit etmek için aşağıdaki iki yöntem kullanılabilir:



1- İnternet Üzerinden Kıble Yönünü Bulma: Çevrimiçi haritalar tekniğini kullanan çeşitli site veya servisler aracılığıyla kıble yönünü bulmak mümkündür. Dünya geneli global hizmet veren bu servislerin başında Arah Kiblat gelmektedir. Özellikle Endonezya, Malezya, Singapur gibi bölgelere hizmet veren Arah Kiblat, global olarak tüm dünyaya kıble yönü bulma hizmeti sunan bir servistir. Cep telefonunuzun konum servisini etkinleştirdikten sonra Arah Kiblat sitesine bağlanarak online harita üzerinde kıble yönü hattını görebilirsiniz. Etrafınızdaki çevresel özellikleri kullanarak artık kıble yönünüzü belirlemeniz oldukça kolay hale gelecektir. Böylelikle online haritalar sayesinde bulunduğunuz konumun kıble yönünü hızlı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.



2- Pusula Kullanarak Kıble Yönünü Bulma: Namaz kılacak kişiler geleneksel yöntem olan pusula kullanarak da kıble yönünü belirleyebilirler. Ancak pusulanın manyetik bir araç olduğunu unutmamak önemlidir. Pusula kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olmalı ve manyetik alan oluşturan metallerden uzakta ölçüm yapmalısınız. Pusulayı yere paralel tutarak ibrenin hareketsiz hale gelmesini bekleyin. Pusulanın renkli ibresi her zaman kuzeyi gösterir. İbrenin tersi güneyi, sol taraf batıyı, sağ taraf ise doğuyu gösterir. Kıble derecesini öğrenmek için yine Arah Kiblat kıble bulma servisini kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzun konum özelliğini aktive edin ve Arah Kiblat servisine giriş yaparak pusula için gerekli olan kıble derecesini öğrenin. Pusulanın renkli iğnesi ile pusula bileziğindeki N çakışana değin pusulayı çevirin. Renkli iğne ile N çakıştığında saat yönünde konumunuza ait kıble derecesini pusula üzerinde bulun. Pusulada konumunuza ait kıble derecesinin gösterdiği yön kıble yönünüz olacaktır.



Kıble yönünü belirlerken güvenilir bir kaynak kullanmak önemlidir. Bu nedenle kıble yönünü bulmak için önerilen bu iki yöntemden istediğiniz birini kullanarak hassas bir şekilde kıble istikametinizi öğrenebilirsiniz.



KAYNAK: https://www.arahkiblat.net