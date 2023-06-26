HABER: DİNÇER KARACALAR

30 Haziran Cuma günü saat 16:00 da Youtube’dan canlı yayınlanacak olan parti için Ayda: ‘İnanılmaz mutluyum. Bir Türk olarak gerçekten göğsüm kabarıyor. Benden önce Justin Bieber, Linkin Park gibi yıldızların yapmış olması beni daha da motive ediyor’ diye konuştu. Two Way etiketiyle geçtiğimiz günlerde tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının sözü ve müziği Sheyh Ree’ye ait. Beykoz’da bulunan lüks bir villada 3 günde çekilen klipte ki dans sahneleri de oldukça konuşulacağa benziyor…