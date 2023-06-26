HABER: DİNÇER KARACALAR

Sucu, “Yansıma” adlı single’ını sevenlerinin beğenisine sundu. Söz ve müziği Zeki Güner’e ait olan şarkının düzenlemesinde Celil Yavuz imzası bulunuyor. Gözde Sucu, yeni çalışmasına klip de çekti. Yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun yaptığı video klipte yansımayı anlatan kareler yer aldı. Projenin kapak fotoğrafları Halil Güzel tarafından çekildi. Single kapak dizaynı Ahmet Terzioğlu tarafından yapılan “Yansıma” Alyam Music etiketi ile Gözde Sucu YouTube kanalı ve tüm diJital platformlardaki yerini aldı.



