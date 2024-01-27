HABER: FUNDA AKOSMAN

Uluslararası Yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh Dünyanın ilk online Sinema Televizyon Üniversitesi olan Berna Türkkan University’de Yönetmenlik,Senaristlik ve Yapımcılık derslerinde Üniversitenin akademik kadrosunda yer alıyor. Yönetmen Ghafarzadeh, 2019 yılında başrollerde Yusuf Çim ve Pejman Bazeghi’nin yer aldığı Türk-İran ortak yapımı “Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle” isimli Sinema Filmini çekerken Türkiye ile işbirliği yapmaktan ve Türk sinemasına sinema filmi projesi ile imzasını atmaktan büyük keyif aldığını söyledi. 2024 yılında Berna Türkkan ile birlikte çalışma kararı alan ünlü yönetmen : “ Berna Türkkan University ile online tüm dünya ülkelerine tercüman eşliğinde her dilde eğitim vererek Dünyada bir ilke imza atıyor olmaktan dolayı heyecanlıyım. Ayrıca hem Türk sinemasında hem de Hollywood sinemasında başarılı projelere imza atan Berna Türkkan ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. 3 Mart’ta öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Mehrdad Ghafarzadeh, iyi bir sinemacı olmak için iyi bir eğitim almanın şart olduğunun önemini vurguladı ve “Hayallerinize kavuşabilmeniz için en doğru sistemle kurulan, gelişen teknoloji çağında bir ilki başlatan Üniversitemizde 1 yıllık eğitim sonunda kendinize yepyeni bir kimlik kazandırmaya hazır mısınız? Herhangi bir Üniversiteden mezun olsanız bile bizim Üniversitemizde alacağınız özel eğitim ve uluslarası eğitim belgesi ile dünya ülkelerinin sinema sektöründe kolaylıkla yer alabileceksiniz. Tecrübelerimden ve imkânlarımdan faydalanmanız için sizlere destek olmaya hazırım.” dedi. Ve sosyal medyasında paylaştığı video ile “Ben de Berna Türkkan University’deyim 7 dilde 7 kıtada sizlerleyim” diyerek takipçilerine müjdeyi verdi.