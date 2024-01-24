Haber: Dinçer Karacalar
Kendisini özleyen dinleyicisine yine unutulmaz bir geceye yaşatmak üzere 27 Ocak Cumartesi 21:00'da Jolly Joker Kartal İstmarina sahnesinde Ayşegül Aldinç rüzgarı esecek.
Sayısız hit şarkı, onca albüm, bir dolu ödülle, Türk müzik tarihinin güçlü yorumculardan Ayşegül Aldinç; yine doyumsuz, yine eğlencenin zirve yapacağı bir performans gecesinde, sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri hipnotize edecek.
Her dönem üreten, kalıpları yıkan, pek çokları için gerçek bir idol olan Ayşegül Aldinç, kendini daima yeniledi. Aldinç, hem akla yerleşen hem de daima şaşırtan sahne performansında, geçmişten günümüze kadar uzanan diskografisinin farklı köşelerindeki şarkılarla, 2 saatlik bir gezintiye çıkarıyor.