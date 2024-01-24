Haber: Dinçer Karacalar

Kendisini özleyen dinleyicisine yine unutulmaz bir geceye yaşatmak üzere 27 Ocak Cumartesi 21:00'da Jolly Joker Kartal İstmarina sahnesinde Ayşegül Aldinç rüzgarı esecek.

Sayısız hit şarkı, onca albüm, bir dolu ödülle, Türk müzik tarihinin güçlü yorumculardan Ayşegül Aldinç; yine doyumsuz, yine eğlencenin zirve yapacağı bir performans gecesinde, sesi, güzelliği ve şarkılarıyla izleyenleri hipnotize edecek.