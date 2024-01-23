Haber. Nihat İlikcioğlu

Ok atışı yapmanın hem de tam hedefi vuracak şekilde ok atışı yapmanın seneler boyu çalışmayı gerektirdiğini belirten Şahin; “çocuklarımız okçuluk sporu sayesinde hem fazla olan enerjilerini atmış olacaklar hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamış olacaklardır” dedi.

Kendisinin senelerdir okçuluk sporu ile amatör düzeyde uğraştığını belirten Şahin, okçuluk sporunun kendisinin hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Birçok sporda kasların zarar görme ihtimali olduğunu söyleyen Şahin, okçuluk sporu tedbirler alındığı takdirde son derece güvenilir bir spor olduğunu söyledi.