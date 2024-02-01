Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak.

Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB arama kurtarma ekibi sayısı 10 bine çıkartılacak Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB arama kurtarma ekibi sayısı 10 bine çıkartılacak

YKS kapsamında, 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor.

Kaynak: AA