HABER: DİNÇER KARACALAR

Yighoes, içten sözleri, bulaşıcı melodilerle zahmetsizce örerek dinleyicileri bir duygu dünyasına çekiyor. Türkçe sözlere sahip büyüleyici bir AfroPop parçası olan 'Tutarsız', aşkın acı-tatlı özünü ve öngörülemez olma mücadelesini güzel bir şekilde yakalıyor. Kıymet bilmemeyi, kaybedince özlemeyi, tutarsızlığı konu alan ‘Tutarsız’ ın sözleri Yighoes’in kendisine, alt yapısı ise yabancı bir prodüktöre ait. Şarkı elindekinin kıymetini kaybedince anlamayı keyifli ve hareketli bir modda dinleyicisine yansıtıyor. 25 yaşında birçok projeye imza atan genç şarkıcının daha önce çıkardığı singleları arasında ‘Yaklaş’, ‘ Olcaksın Deli’ , ‘Yavrum’ gibi şarkılar yer alıyor. 11. Single’ı ‘Tutarsız’ 21 Temmuz Cuma günü klibiyle birlikte Apple Music, Spotify, Youtube ve tüm dijital platformlarda dinleyicisi ile buluşacak.