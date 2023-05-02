İSTANBUL AA- Beşiktaş sahilinde gerçekleşen çekimde, Ayan'ın şarkıyı yazarken ilham aldığı 7 yaşındaki Hataylı depremzede Üstün Aydın da oynadı.

Enkazda 15 saat kaldıktan sonra kurtarılan ve bir kolunu kaybeden Üstün'e Altın Adımlar Derneği tarafından çekim öncesi protez kol hediye edildi. Almanya merkezli derneğin kurucu başkanı Serkan Solmaz da depremzede çocuklara destek için sete katıldı.

Şarkıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yeşim Ayan, depremzede çocukların yaşadığı acılar dolayısıyla içinin yandığını belirterek, "Çok yoğun duygularla bu şarkıyı yazdım ve şarkının amacına ulaşmasını istiyorum. Şarkımı felakete uğrayan tüm çocuklara armağan etmek istiyorum." dedi.

Ayan, şarkının iyi şeylere vesile olmasını istediğini kaydederek, depremzede çocukların hepsine güzel bir gelecek temennisinde bulundu.

Klibin mayısın ortasında yayınlanacağını aktaran Ayan, şarkının 2 yıllık telif gelirinin de depremzede çocuklara bağışlayacağının altını çizdi.