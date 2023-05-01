İSTANBUL- Eğitimleri boyunca sahne-oyunculuk, dramaturgi, diksiyon, sosyal beceri, dans, şan, doğaçlama, oyunculuğa giriş, ses, beden, hareket, tasarım, müzik, oyun kurmaca gibi pek çok ders alan öğrenciler “Oyun’’ adlı mezuniyet oyunuyla sahneye çıktılar. Öğrenciler Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Emrah Özertem, Can Başak, Şehir Tiyatroları oyuncuları ve eğitmenlerinin elinden mezuniyet belgelerini aldılar. Eğitim süreci sonunda 31 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.

HABER: MERVE ÇAMCI